Долар зміцнюється проти основних валют, прискорив зростання проти фунта

Курс долара США впевнено зміцнюється в парах з євро, фунтом стерлінгів і японською єною у вівторок.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара відносно шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), зростає на 0,61%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,49%.

Учасники ринку аналізують нові заяви президента США Дональда Трампа та очікують рішення Федеральної резервної системи (ФРС) і Європейського центрального банку (ЄЦБ).

Президент США сказав, що планує обкласти додатковими митами весь імпорт сталі, алюмінію та міді, а також поставки зарубіжних комп'ютерних чипів, напівпровідникових компонентів і лікарських препаратів.

Водночас він закликав Конгрес знизити податки на прибуток компаній, що виробляють товари в США, до 15% з поточних 21%.

"Нам потрібно повернути виробництво в нашу країну", - заявив Трамп у понеділок на заході у Флориді.

У відповідь на прохання журналістів прокоментувати чутки, що майбутній глава міністерства фінансів Скотт Бессент виступає за введення мит у розмірі 2,5% на весь імпорт, Трамп заявив, що хоче бачити "значно вищі" мита.

Євро за даними на 15:35 к. ч. торгується зі зниженням на 0,51%, по $1,0423.

Згідно з консенсус-прогнозами аналітиків, ФРС за підсумками засідання в середу збереже ключову ставку на колишньому рівні, тоді як ЄЦБ у четвер може вкотре знизити основні процентні ставки на 25 базисних пунктів.

Фунт стерлінгів дешевшає на 0,54% і торгується на рівні $1,2433. Напередодні курс фунта до долара піднімався до максимуму за три тижні.

Ціна долара до єни зростає на 0,52% і становить 155,31 єни. У понеділок курс єни до долара досягав максимуму з середини грудня, отримуючи підтримку від попиту на традиційні активи-притулки, до числа яких належить і японська валюта, який збільшився через падіння фондових індексів на новинах про ШІ-модель DeepSeek.

