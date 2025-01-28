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Долар зміцнюється проти основних валют, прискорив зростання проти фунта
15:56 28.01.2025 |
Курс долара США впевнено зміцнюється в парах з євро, фунтом стерлінгів і японською єною у вівторок.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара відносно шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), зростає на 0,61%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,49%.
Учасники ринку аналізують нові заяви президента США Дональда Трампа та очікують рішення Федеральної резервної системи (ФРС) і Європейського центрального банку (ЄЦБ).
Президент США сказав, що планує обкласти додатковими митами весь імпорт сталі, алюмінію та міді, а також поставки зарубіжних комп'ютерних чипів, напівпровідникових компонентів і лікарських препаратів.
Водночас він закликав Конгрес знизити податки на прибуток компаній, що виробляють товари в США, до 15% з поточних 21%.
"Нам потрібно повернути виробництво в нашу країну", - заявив Трамп у понеділок на заході у Флориді.
У відповідь на прохання журналістів прокоментувати чутки, що майбутній глава міністерства фінансів Скотт Бессент виступає за введення мит у розмірі 2,5% на весь імпорт, Трамп заявив, що хоче бачити "значно вищі" мита.
Євро за даними на 15:35 к. ч. торгується зі зниженням на 0,51%, по $1,0423.
Згідно з консенсус-прогнозами аналітиків, ФРС за підсумками засідання в середу збереже ключову ставку на колишньому рівні, тоді як ЄЦБ у четвер може вкотре знизити основні процентні ставки на 25 базисних пунктів.
Фунт стерлінгів дешевшає на 0,54% і торгується на рівні $1,2433. Напередодні курс фунта до долара піднімався до максимуму за три тижні.
Ціна долара до єни зростає на 0,52% і становить 155,31 єни. У понеділок курс єни до долара досягав максимуму з середини грудня, отримуючи підтримку від попиту на традиційні активи-притулки, до числа яких належить і японська валюта, який збільшився через падіння фондових індексів на новинах про ШІ-модель DeepSeek.
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