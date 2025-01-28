Європейські фондові ринки зростають на позитивній звітності

Основні фондові індекси найбільших країн Західної Європи зростають у вівторок на тлі позитивної звітності.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 об 11:59 EET підвищився на 0,63% - до 533,02 пункту.

Британський FTSE 100 додав 0,53%, німецький DAX - 0,45%, французький CAC 40 - 0,35%, італійський FTSE MIB - 0,36%, іспанський IBEX 35 - 0,86%.

Напередодні європейські індекси знижувалися через падіння котирувань акцій компаній технологічного сектору, спровокованого новинами про зростання популярності ШІ-асистента від китайського стартапу DeepSeek, який запропонував потенційно дешевшу в розробці ШІ-модель, здатну працювати на менш передових чипах.

У напівпровідниковому секторі котирування паперів ASML Holding відновлюються у вівторок, додаючи 0,72% після падіння на 7% напередодні. Продовжують знижуватися котирування ASM International (-0,45%), BE Semiconductor (-0,3%) і Infineon Technologies (-0,6%).

У складі Stoxx Europe 600 лідирують "префи" постачальника обладнання та послуг для біофармацевтичної галузі Sartorius AG (+12,6%). Акції його «дочки» Sartorius Stedim Biotech S.A. дорожчають на 12%. Компанія відзвітувала про виручку, вищу за прогнози, і повідомила про сильне зростання замовлень.

Акції німецької SAP SE, найбільшого світового виробника програмного забезпечення для управління підприємствами, знижуються на 0,5%, незважаючи на позитивну звітність. Компанія поліпшила прогноз операційного прибутку на 2025 рік до 10,3-10,6 млрд євро порівняно з очікуваними раніше 10 млрд євро, а також представила результати, що відповідають або перевищують її фінансові прогнози на 2024 рік.

Найбільших втрат зазнають данська біотехнологічна компанія Genmab A/S (-5,7%) і британський дистриб'ютор промислових товарів та електроніки RS Group Plc (-5,3%). RS Group повідомила про зниження виручки на 3% у жовтні-грудні на тлі скорочення промислового виробництва і погіршення умов у регіоні EMEA (Європа, Близький Схід і Африка).

У Франції індекс довіри споживачів до економіки в січні зріс до максимуму за три місяці в 92 пункти з 89 у грудні, повідомило національне статистичне управління Insee. Консенсус-прогноз ринку передбачав, що індекс підвищиться до 90 пунктів, за даними Trading Economics.

Рівень безробіття в Іспанії в четвертому кварталі минулого року, згідно з даними національного статистичного управління INE, впав до найнижчого показника з другого кварталу 2008 року - 10,61% з 11,21% у попередньому кварталі. Ринки очікували зниження показника до 11,1%.

Пізніше цього тижня очікується вихід звітів щодо зростання ВВП Німеччини та єврозони. Інвестори також чекатимуть на рішення Європейського центрального банку щодо ключової відсоткової ставки та його сигналів щодо майбутньої траєкторії грошово-кредитної політики. Засідання ЄЦБ завершиться 30 січня. Квартальну звітність опублікують ASML, LVMH, Shell, Logitech і Roche.