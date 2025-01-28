Ціни на золото стабільні, оскільки долар підскочив напередодні рішення ФРС щодо процентної ставки

Ціни на золото на азіатських торгах у вівторок були в основному стабільними після падіння більш ніж на 1% напередодні, оскільки долар США різко відскочив напередодні рішення Федеральної резервної системи США по процентній ставці, яке має відбутися цього тижня.

О 08:31 EET ціна золота була в основному стриманою на рівні $2 740,19 за унцію, в той час як ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в лютому, виросли на 0,2% до $2 770,22 за унцію.

Жовтий метал подешевшав у понеділок, «оскільки глобальний обвал акцій технологічних компаній, викликаний проривним успіхом китайського стартапу DeepSeek, спонукав трейдерів закривати маржу», - відзначають аналітики ING в нещодавньому звіті.

«Тим не менш, золото цього року подорожчало більш ніж на 4%, і ми вважаємо, що торгові суперечності і геополітичні проблеми підштовхнуть його до чергового рекордного максимуму в цьому році», - додали вони.

Інвестори проявляють обережність напередодні засідання Федеральної резервної системи, яке відбудеться цього тижня, в той час як невизначеність навколо американських мит також впливає на ринкові настрої.

Хоча очікується, що в середу ФРС залишить ставки без змін, її коментарі щодо інфляції та майбутніх ставок будуть диктувати ринкові настрої.

Індекс долара США підскочив на 0,5% на азіатських торгах у вівторок після того, як президент США Дональд Трамп підтвердив свою позицію щодо підвищення універсальних тарифів, які можуть перевищити 2,5% і потенційно досягти 20%.

Сила долара була додатково підтримана досягненнями DeepSeek в області штучного інтелекту, які спровокували розпродаж акцій американських технологічних компаній і підвищили привабливість долара як валюти-прихістку.

Зміцнення долара зазвичай призводить до зниження цін на золото, оскільки робить метал дорожчим для покупців, які використовують інші валюти.

Інші дорогоцінні метали подешевшали через сильний долар. Ф'ючерси на платину впали на 0,7% до 954,75 доларів за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 0,1% до 30,378 доларів за унцію.

Ціни на мідь продовжили зниження у вівторок, оскільки долар відновився, а невизначеність щодо митної політики Трампа тиснула на червоний метал.

Слабкі дані про виробничу активність в Китаї, опубліковані днем раніше, також відобразили похмурі перспективи попиту на промислові метали.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 0,6% до $9 043,50 за тонну, в той час як лютневі ф'ючерси на мідь виросли на 0,2% до $4 250 за фунт.

У вівторок ціни на мідь ще більше знизилися, оскільки долар відновився, а невизначеність щодо тарифної політики Трампа тиснула на червоний метал.

Слабкі дані про виробничу активність в Китаї, опубліковані днем раніше, також відобразили похмурі перспективи попиту на промислові метали.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 0,6% до $9 043,50 за тонну, в той час як лютневі ф'ючерси на мідь виросли на 0,2% до $4 250 за фунт.