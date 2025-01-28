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АНАЛІТИКА

Долар активно дорожчає до основних світових валют

09:24 28.01.2025 |

Фінанси

 

Курс долара США різко зміцнюється в парах з євро, фунтом стерлінгів і японською єною вранці у вівторок.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), зростає на 0,46%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,43%.

Трейдери чекають засідань Федеральної резервної системи (ФРС) і Європейського центрального банку (ЄЦБ), які завершаться в середу і четвер відповідно.

Згідно з консенсус-прогнозами аналітиків, Федрезерв збереже ключову ставку на колишньому рівні, попри заклики президента США Дональда Трампа знизити вартість запозичень.

Тим часом ЄЦБ, як очікується, може вкотре знизити всі три основні процентні ставки на 25 базисних пунктів у межах стратегії з нормалізації грошово-кредитної політики і з метою підтримки економіки єврозони.

Також учасники ринку стежать за заявами Трампа про мита на імпорт різної продукції в США. Президент розглядає можливість введення додаткових мит на закупівлі комп'ютерних чипів і ліків, а також обкладення митами всього імпорту з таких країн як Мексика і Канада.

Євро за даними на 8:15 EET коштує $1,0442 порівняно з $1,0493 на закриття торгів у понеділок, євро втрачає близько 0,5%.

Фунт стерлінгів дешевшає приблизно на 0,4% і торгується на рівні $1,2451 порівняно з $1,25 за підсумками минулої сесії.

Курс долара щодо японської єни зростає на 0,7% і становить 155,58 єни проти 154,51 єни наприкінці попередніх торгів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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