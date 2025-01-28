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АНАЛІТИКА

Nasdaq впав на 3%, через удар китайської моделі штучного інтелекту DeepSeek по акціях технологічних компаній

07:30 28.01.2025 |

Фінанси

 

У понеділок Nasdaq продемонстрував найбільше одноденне падіння з 18 грудня, оскільки недорога китайська модель штучного інтелекту викликала різкий розпродаж акцій американських виробників мікросхем.

Згідно з даними LSEG, акції лідера в галузі штучного інтелекту Nvidia впали на 17% і втратили близько 593 мільярдів доларів ринкової вартості, що стало найглибшою одноденною втратою для компанії на Волл-стріт. Це більш ніж удвічі перевищило попередній одноденний рекорд, встановлений Nvidia у вересні минулого року.

Індекс акцій напівпровідникових компаній впав на 9,2%, що стало найбільшим одноденним відсотковим падінням з березня 2020 року.

Китайський стартап DeepSeek випустив безкоштовного помічника, який, за його словами, використовує дешевші чіпи і менше даних, що ставить під сумнів очікування інвесторів щодо того, що ШІ буде стимулювати попит по всьому ланцюжку поставок від виробників чіпів до центрів обробки даних.

ШІ-помічник DeepSeek до понеділка обігнав американського конкурента ChatGPT за кількістю завантажень з Apple App Store.

Кім Форрест, головний інвестиційний директор Bokeh Capital Partners у Піттсбурзі, каже, що є ще багато питань щодо моделі DeepSeek та її впливу.

«Сьогоднішній день - це день, коли акції цих компаній (лідерів ШІ) зростають, але я не думаю, що те, що станеться найближчим часом - у найближчі кілька днів - є їхньою остаточною оцінкою», - зазначила вона.

Оптимізм щодо ШІ та зростання акцій Nvidia та інших великих технологічних компаній сприяли різкому зростанню фондового ринку у 2024 році.

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 289,33 пункту, або на 0,65%, до 44 713,58, S&P 500 втратив 88,96 пункту, або 1,46%, до 6 012,28, а Nasdaq Composite втратив 612,47 пункту, або 3,07%, до 19 341,83.

Індекс S&P 500 зареєстрував найбільше одноденне процентне падіння з 10 січня. Індекс волатильності Cboe, відомий як «вимірювач страху» на Уолл-стріт, виріс.

Серед інших великих компаній, пов'язаних з технологіями, акції Microsoft впали на 2,1%, материнської компанії Google - Alphabet - на 4,2%, а виробник серверів штучного інтелекту Dell Technologies - на 8,7%.

Оператори центрів обробки даних також впали, в тому числі Digital Realty, яка впала на 8,7%.

Енергетичні компанії, які, як очікується, побачать більший попит з боку енергоємних дата-центрів, необхідних для розвитку технологій ШІ, також впали. Vistra впала на 28,3%.

Акції технологічних компаній, ймовірно, залишатимуться в центрі уваги цього тижня, оскільки деякі великі технологічні компанії, включаючи Microsoft, опублікують післяквартальні результати.

Інвестори прагнуть почути новини від Федеральної резервної системи, яка, як очікується, в середу залишить ставку по кредитах незмінною.

Спостерігачі за ринком також засвоїли новину про те, що США і Колумбія відійшли від межі торгової війни в неділю після того, як Білий дім заявив, що південноамериканська країна погодилася прийняти військові літаки, що перевозять депортованих мігрантів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 17,39 млрд. акцій, в порівнянні з 14,90 млрд. в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.

На Нью-Йоркській фондовій біржі кількість акцій, що зростають, перевищила кількість тих, що падають, у співвідношенні 1,1 до 1. На NYSE було зафіксовано 109 нових максимумів і 56 нових мінімумів.

На Nasdaq 1,839 акцій зросли і 2,641 впали, оскільки акції, що знижуються, переважали акції, що зростають, у співвідношенні 1,44 до 1.
За матеріалами: investing.com
 

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