Криптовалютна біржа Kuna офіційно заблокована в Україні

Криптобіржі Kuna офіційно заблокована в Україні розпорядженням Держспецзв'язку. Провайдери вже почали блокування, а користувачі отримали електронні листи про блокування.

Відповідний документ від Держспецзв'язку та Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) був опублікований ще 22 січня. У ньому йдеться, що блокування здійснене через ухвалу Шевченківського районного суду Києва за зверненням БЕБ.

Найстаріша криптобіржа України повідомила користувачів, що більшість провайдерів вже заблокували її, а інші зроблять це незабаром.

Для компанії рішення суду стало сюрпризом. на засідання її представників не запрошували, а про блокування керівництво Kuna дізналося від користувачів, - про це, зокрема, йдеться у листі. У ньому також сказано, що інфраструктура Kuna знаходиться на європейських хмарних серверах, а сайт недоступний тільки з України. Компанія з'ясовує деталі справи.