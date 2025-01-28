Ціни на золото відступають через сильний долар на тлі невизначеності щодо мит Трампа

Ціни на золото впали на торгах в Азії в понеділок, відступивши від різкого зростання минулого тижня, оскільки долар США зміцнився після нетривалого запровадження президентом Дональдом Трампом мит проти Колумбії.

Настрої на ринку залишалися обережними напередодні майбутнього рішення Федерального резерву по процентній ставці, яке має відбутися цього тижня.

О 08:21 спотове золото знизилося на 0,7% до $2 752,09 за унцію, в той час як ф'ючерси на золото з терміном дії в лютому впали на 0,8% до $2 783,22 за унцію.

Минулого тижня жовтий метал подорожчав майже на 3% завдяки попиту на зниження ставок Трампом та очікуванням поступового запровадження американських мит.

«Хоча відновлення сили долара США сьогодні вранці після ескалації між США і Колумбією створює певні перешкоди для золота на ранкових торгах», - зазначають аналітики ING в нещодавньому звіті.

Трамп ввів 25% мита на колумбійський імпорт вночі після того, як президент Колумбії Густаво Петро заблокував американські депортаційні рейси.

Після пропозиції Петро використати президентський літак Колумбії і прийняти депортованих, Трамп призупинив дію мит, що стало проміжним рішенням у дипломатичному протистоянні.

Індекс долара США виріс на 0,3% на азіатських торгах в понеділок після найгіршого тижневого падіння за останні два місяці.

Зміцнення долара зазвичай призводить до зниження цін на золото, оскільки це робить метал дорожчим для покупців, які використовують інші валюти.

Крім того, інвестори проявляють обережність напередодні засідання Федеральної резервної системи, яке має відбутися цього тижня.

За даними CME FedWatch Tool, ринки очікують, що ФРС, швидше за все, залишить процентні ставки на колишньому рівні за підсумками дводенного засідання в середу, а перше зниження в 2025 році відбудеться в червні.

Золото має тенденцію до падіння при підвищенні процентних ставок, оскільки воно стає менш привабливим об'єктом для інвестування порівняно з процентними активами.

Інші дорогоцінні метали також впали через сильний долар. Ф'ючерси на платину впали на 1,1% до $961,20 за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 1,7% до $30,655 за унцію.

Ціни на мідь відступили в понеділок, оскільки долар відновився, а невизначеність щодо митної політики Трампа тиснула на червоний метал.

У п'ятницю мідь досягла двомісячного максимуму на тлі більш м'якого тону Трампа по відношенню до китайських мит.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 0,5% до $9 230,50 за тонну, а лютневі ф'ючерси на мідь знизилися на 1,1% до $4 275 за фунт.