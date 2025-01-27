Волл-стріт впала на змішаних даних і прибутках напередодні тижня ФРС





Основні індекси Волл-стріт закрилися з пониженням в п'ятницю, оскільки інвестори відступили назад, поки вони засвоювали змішаний пакет економічних даних і звітів про прибутки і готувалися до тижня, наповненого економічними релізами і засіданням Федеральної резервної системи.

Технологічний сектор став найбільшим гальмом на ринку, оскільки акції мега-компаній, в тому числі лідера з виробництва чіпів штучного інтелекту Nvidia, розвернули різке зростання, яке відбулося на початку тижня.

Дані по ринку житла виявилися гарячішими, ніж очікувалося, в той час як опитування S&P Global показало, що в січні ділова активність сповільнилася до дев'ятимісячного мінімуму на тлі зростання цін. Водночас, компанії повідомили про збільшення кількості найманих працівників, що підтримує обережний підхід Федерального резерву до монетарної політики цього року.

Остаточний індекс споживчих настроїв Мічиганського університету знизився до 71,1 з попередньої оцінки 73,2.

Наприкінці відносно спокійного на дані тижня трейдери ставили на те, що на засіданні 28-29 січня ФРС залишить вартість запозичень без змін і очікують першого зниження ставки в червні, як показали останні дані інструменту FedWatch від CME Group.

«Насправді все зводиться до змішаних економічних і фінансових новин», - сказав Скотт Хелфштейн, глава інвестиційної стратегії ETF компанії Global X.

Інвестори готуються до виходу наступного тижня низки ключових даних по інфляції та економічному зростанню, а також до засідання ФРС, в очікуванні оновлень в політиці від адміністрації Трампа.

«Попереду нас чекає дуже насичений новинний тиждень. І існує тривала політична невизначеність у зв'язку з першим тижнем роботи нової адміністрації, яка, ймовірно, збережеться протягом наступних кількох тижнів», - сказав він.

Інвестори побоюються, що запропоновані президентом США Дональдом Трампом мита можуть посилити інфляційний тиск і сповільнити зниження ставок ФРС, після того, як цього минулого тижня він кілька разів згадав про торговельну політику, не надавши конкретних деталей своїх планів.

Трамп заявив, що мита на Мексику, Канаду, Китай і Європейський Союз можуть бути оголошені 1 лютого, але аналітики кажуть, що основні плани можуть бути оголошені 1 квітня.

Промисловий індекс Dow Jones впав на 140,82 пункту, або 0,32%, до 44 424,25, S&P 500 - на 17,47 пункту, або 0,29%, до 6 101,24, а Nasdaq Composite - на 99,38 пункту, або 0,50%, до 19 954,30.

Індекси зростають другий тиждень поспіль: S&P 500 виріс на 1,74%, Nasdaq - на 1,65%, а Dow - на 2,15%.

Шість з 11 галузей промисловості S&P 500 зросли, причому послуги зв'язку зросли на 1,09%, випередивши сектор комунальних послуг, який піднявся на 1,07%.

Найбільший авангард у секторі комунальних послуг, NextEra Energy Inc, зріс приблизно на 5,2% і також став найбільшим лідером S&P 500 за підсумками дня.

Індекс S&P 500 завершив четвер рекордно високим рівнем закриття вперше з початку грудня після того, як Трамп закликав до зниження податків, цін на нафту і процентних ставок під час свого першого міжнародного виступу в цьому терміні на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, Швейцарія.

У середу ринок був підтриманий різким зростанням акцій технологічних компаній.

Але в п'ятницю технологічний сектор виявився найслабшим: на 7,2% впали акції виробника мікросхем Texas Instruments, який прогнозує прибуток у першому кварталі, нижчий за очікування інвесторів, оскільки він бореться з накопиченням запасів на своїх ключових автомобільних та промислових ринках.

Найбільше падіння S&P 500 спричинила компанія Nvidia, яка втратила 3,1%. Іншими важковаговиками були Microsoft, що втратила 0,6%, і Tesla, яка впала на 1,4%.

В інших секторах American Express повідомив про 12%-ве зростання прибутку в четвертому кварталі, але його акції впали на 1,4%, що посилило тиск на «блакитні фішки» Dow.

Також тягнули за собою акції Boeing, які втратили 1,4% після того, як авіабудівник попередив про збитки в четвертому кварталі в розмірі близько $4 млрд. Boeing повинен повідомити про результати у вівторок.

Акції Verizon виросли на 0,9% після того, як оператор мобільного зв'язку повідомив про більший, ніж очікувалося, квартальний приріст абонентів.

На Нью-Йоркській фондовій біржі акції, що зростають, переважали акції, що падають, у співвідношенні 1,45 до 1, де було зафіксовано 249 нових максимумів і 32 нових мінімуми.

На Nasdaq 2 242 акції зросли, а 2 140 впали, оскільки кількість акцій, що зросли, перевищила кількість акцій, що впали, у співвідношенні 1,05 до 1. Індекс S&P 500 показав 20 нових 52-тижневих максимумів і два нових мінімуми, а індекс Nasdaq Composite зафіксував 79 нових максимумів і 64 нових мінімуми.

На американських біржах з рук в руки перейшло 14,02 мільярда акцій порівняно з 14,90 мільярда в середньому за останні 20 сесій.