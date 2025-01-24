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АНАЛІТИКА

У Єврокомісії побоюються відставання ЄС від США та Китаю

16:21 24.01.2025 |

Фінанси

 

Європейському Союзу необхідно докласти більше зусиль, щоб не відставати від Сполучених штатів Америки та Китаю.

Про це заявив комісар ЄС з економіки Валдіс Домбровскіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Bloomberg.

"Ми працюємо над тим, щоб зробити конкурентоспроможність європейської економіки пріоритетом", - сказав він.

Він виділив такі структурні проблеми, як відносно повільне зростання продуктивності, яке спостерігається протягом десятиліть.

"Ми відстаємо від США і Китаю з точки зору продуктивності і зростання, і нам потрібно це вирішувати", - додав Домбровскіс.

Президент США Дональд Трамп виступив на Всесвітньому економічному форумі 23 січня, використовуючи свою промову для критики торговельних партнерів, включно з ЄС. Він розкритикував правила блоку і штрафи американських технологічних компаній, назвавши їх "формою оподаткування". Він також повторив свою погрозу використати тарифи для повернення виробництва в США, виступивши з суворим попередженням для керівників і політиків.

"Очевидно, що нам потрібно тісно взаємодіяти з адміністрацією Трампа, ЄС і США - стратегічні союзники. Ми працюємо разом уже десятиліттями", - сказав Домбровскіс.

Нагадаємо, МВФ у січні оновив прогноз щодо світового економічного зростання. Прогнозується, що глобальне зростання становитиме 3,3% як у 2025, так і в 2026 році, що нижче за історичний (2000-2019) середній показник у 3,7%.

Прогноз на 2025 рік загалом не змінився порівняно з прогнозом World Economic Outlook (WEO) за жовтень 2024 року, насамперед через перегляд прогнозу в бік підвищення у Сполучених Штатах, що компенсує перегляд у бік зниження в інших великих економіках.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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