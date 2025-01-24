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АНАЛІТИКА

Долар прискорив зниження проти євро і фунта, стабілізувався до єни

15:48 24.01.2025 |

Фінанси

 

Долар США прискорив зниження в парах з євро і фунтом стерлінгів, стабілізувався проти японської єни.

Трейдери оцінюють нові заяви президента США Дональда Трампа і економічні дані, що надходять.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), знижується на 0,35%. Більш широкий WSJ Dollar Index втрачає 0,4%.

Виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі в четвер, Трамп заявив, що хотів би зниження відсоткових ставок "по всьому світу" і зажадає їхнього "негайного зменшення", коли ціни на нафту підуть вниз. При цьому під час виступу він не озвучив нових деталей щодо введення мит на імпорт товарів у США.

"Основним фактором, що сприяв ослабленню долара США цього тижня, стало зниження побоювань інвесторів щодо порушення світової торгівлі через плани Трампа щодо мит", - зазначив валютний аналітик MUFG Лі Хардман, якого цитує Financial Times. Експерт додає, що ці побоювання "ще більше послабшали" на тлі коментарів щодо мит на імпорт з Китаю.

В інтерв'ю Fox News Трамп заявив, що волів би не запроваджувати таких митних тарифів, тоді як раніше погрожував запровадити 10-відсоткове мито на весь китайський імпорт уже з 1 лютого, а в рамках передвиборчої кампанії говорив про готовність підвищити мита до 60%, що призвело б до різкого скорочення торгівлі між двома країнами.

Євро за даними на 14.25 к. ч. торгується по $1,0485, додаючи 0,64%.

Зведений індекс менеджерів із закупівель (PMI) в єврозоні, який розраховують HCOB і S&P Global, згідно з попередніми даними, у січні піднявся до 50,2 пункту з 49,6 у грудні. Консенсус-прогноз аналітиків передбачав зростання індексу до 49,7 пункту, за даними Trading Economics. Значення індексу вище позначки 50 пунктів вказують на пожвавлення ділової активності.

У Німеччині зведений PMI минулого місяця зріс до 50,1 пункту проти 48 пункту в грудні, у Франції - до 48,3 пункту з 47,5. В обох країнах індекс зріс сильніше за прогноз.

Наступного тижня відбудеться засідання Європейського центрального банку. Експерти очікують, що ЄЦБ знизить ключову відсоткову ставку на 25 базисних пунктів, і будуть уважно стежити за будь-якими сигналами, що вказують на подальші плани регулятора, пише Trading Economics.

Фунт стерлінгів дорожчає на 0,51% від рівня закриття попередньої сесії, до $1,2416.

Зведений PMI Великої Британії, за попередніми даними S&P Global, у січні становив 50,9 пункту проти 50,4 у грудні та прогнозу 50.

Долар стабілізувався проти японської валюти і торгується по 156,08 єни.

Банк Японії в п'ятницю підвищив ключову відсоткову ставку до 0,5% річних, що є максимумом з жовтня 2008 року. Водночас центробанк заявив про готовність знову підняти ставку, якщо ситуація в економіці розвиватиметься відповідно до його прогнозів.

Статдані, оприлюднені в п'ятницю, показали прискорення інфляції в Японії в грудні. Ціни без урахування свіжих продуктів харчування (ключовий показник, що відстежується Банком Японії) підвищилися на 3%, максимально з серпня 2023 року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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