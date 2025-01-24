НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,9594 грн/$1

Долар продовжив втрати на початку сесії і впав на 0,35% до 107,77 проти кошика валют, а за тиждень втратив 1,5%. Євро виріс на 0,32% до $1,0448 і прямував до щотижневого зростання приблизно на 1,7%, що є найкращим показником з листопада 2023 року.