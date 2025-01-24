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НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,9594 грн/$1
12:39 24.01.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 24 січня 2025 року.
|Показник
|23.01.2025
|24.01.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.9754
|41.9594
|-0.04
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 24 січня- 41,9751 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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