Європейські фондові індекси переважно зростають у п'ятницю

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи переважно зростають у п'ятницю.

Зведений індекс Stoxx Europe 600 об 11:25 EET піднявся на 0,31% - до 531,98 пункту.

Німецький DAX виріс на 0,33%, французький CAC 40 - на 1,04%, іспанський IBEX 35 - на 0,08%, FTSE MIB - на 0,77%. Британський FTSE 100 знизився на 0,06%.

Зведений індекс менеджерів із закупівель (PMI) в єврозоні, який розраховують HCOB і S&P Global, згідно з попередніми даними, у січні піднявся до 50,2 пункту з 49,6 у грудні. Консенсус-прогноз аналітиків передбачав зростання індексу до 49,7 пункту, повідомляє Trading Economics. Значення індексу вище позначки 50 пунктів вказують на пожвавлення ділової активності.

У Німеччині зведений PMI минулого місяця зріс до 50,1 пункту проти 48 пункту в грудні, у Франції - до 48,3 пункту з 47,5. В обох країнах індекс зріс сильніше за прогноз.

У складі Stoxx Europe 600 лідирують акції Burberry Group Plc, що додають 15,6%. Британський виробник товарів класу "люкс" скоротив зіставний продаж у жовтні-грудні лише на 4% у річному вираженні, тоді як аналітики очікували падіння на 12%, згідно з підготовленим самою компанією консенсус-прогнозом.

Капіталізація інших компаній "люксового" сегмента також зростає: акції LVMH дорожчають на 3%, Kering - на 8,9%, Hermes - на 2,3%.

Найсильніше (на 7,7%) знижуються котирування Ericsson AB. Шведський виробник телекомунікаційного обладнання збільшив чистий прибуток у четвертому кварталі 2024 року на 41%, до 4,78 млрд шведських крон ($435 млн), проте результат виявився значно гіршим за консенсус-прогноз опитаних FactSet експертів, який становив 7,05 млрд шведських крон.

Папери італійського банку Banca Monte dei Paschi di Siena дешевшають приблизно на 7% після повідомлень про те, що банк зробив пропозицію про придбання більшого конкурента - Mediobanca Banca di Credito Finanziario - за 13,3 млрд євро.

У DAX лідирує хімічний концерн BASF SE (+3%), а також автовиробники Bayerische Motoren Werke AG (+2,8%), Porsche AG (+2,8%) і Mercedes-Benz Group AG (+2,7%).