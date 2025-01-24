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Ціни на золото наблизилися до рекордного піку, оскільки долар ослаб через заклик Трампа до зниження ставок
08:46 24.01.2025 |
Ціни на золото підскочили на азіатських торгах в п'ятницю, коли долар ослаб після заклику президента США Дональда Трампа до негайного зниження процентних ставок, в той час як невизначеність щодо мит ще більше підвищила привабливість злитків як прихістку.
Спотова ціна на золото зросла на 0,7% до $2 773,91 за унцію, до найвищого рівня з кінця жовтня, і трохи не дотягнула до рекордного максимуму в $2 790,41.
О 07:21 EET ф'ючерси на золото з терміном виконання в лютому зросли на 0,6% до $2 781,39 за унцію.
Цього тижня жовтий метал мав зрости майже на 3%, оскільки долар зіткнувся з низхідним тиском через поступове запровадження американських мит та попит на зниження ставок Трампом.
У своєму виступі на Всесвітньому економічному форумі в Давосі президент Дональд Трамп закликав ОПЕК та інші нафтовидобувні країни знизити ціни на нафту і закликав світові центральні банки знизити процентні ставки.
Золото має тенденцію до зростання при зниженні процентних ставок, оскільки воно стає більш привабливим об'єктом для інвестування порівняно з відсотковими активами.
Індекс долара США впав на 0,4% під час азіатських торгів у п'ятницю і став найгіршим тижнем за останні два місяці.
Долар різко впав у понеділок, оскільки Трамп уникав подробиць щодо запровадження торговельних мит на початку свого президентського терміну, вказуючи на те, що мита, як очікується, будуть запроваджуватися повільнішими темпами.
Ослаблення долара зазвичай призводить до зростання цін на золото, оскільки це робить метал дешевшим для покупців, які використовують інші валюти.
Зростання цін на злитки також свідчить про те, що ринки готуються до глобальної невизначеності, оскільки очікується, що політичні заяви Трампа і декларації про мита спричинять підвищену волатильність.
Інші дорогоцінні метали також підскочили на слабкому доларі. Ф'ючерси на платину зросли на 1,6% до $982,85 за унцію, а ф'ючерси на срібло також піднялися на 1,6% до $31,348 за унцію.
Ціни на мідь зросли в п'ятницю, відновившись після тривалого зниження цього тижня на тлі падіння долара США.
Після інавгурації Трампа поєднання очікуваних американських мит і перспектив зміцнення долара чинило тиск на червоний метал.
Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів зросли на 0,8% до $9 318,50 за тонну, а лютневі ф'ючерси на мідь підскочили на 1,3% до $4,3845 за фунт.
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