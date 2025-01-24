Єна зростає після підвищення ставок Банком Японії. Юань та антиподи отримали підтримку Трампа

Єна зросла після того, як Банк Японії підвищив ставки і переглянув свої прогнози щодо інфляції, в той час як австралійський і новозеландський долари підскочили на коментарях президента США Дональда Трампа, який запропонував м'якшу позицію щодо мит проти Китаю.

Банк Японії за результатами дводенного засідання підвищив ставки на 25 базисних пунктів, що було чітко проанонсовано політиками ще до його завершення.

Курс єни коливався між втратами і прибутками в умовах нестабільної торгівлі незабаром після цього рішення, оскільки трейдери зважували наслідки не одностайного голосування проти прогнозів Банку Японії щодо підвищення процентних ставок.

Пізніше японська валюта рішуче пішла вгору і в останній раз зросла більш ніж на 0,5% до 155,23 за долар.

«Долар/єна пішов в обидва боки, ймовірно, як реакція на не одноголосне голосування, але згодом він послабився. Підвищення прогнозу ІСЦ також свідчить про впевненість політиків щодо інфляції та відповідності економіки очікуванням», - сказав Крістофер Вонг, валютний стратег OCBC.

Раніше в п'ятницю дані показали, що в грудні основні споживчі ціни в Японії зросли на 3,0% в порівнянні з попереднім роком, що стало найшвидшим річним темпом за останні 16 місяців.

Тепер увага прикута до брифінгу глави Банку Японії Кадзуо Уеда, який відбудеться пізніше, щоб отримати подальші підказки про темпи і терміни майбутніх підвищень ставок.

У той же час австралійський і новозеландський долари зросли після інтерв'ю Трампа телеканалу Fox News, яке вийшло в ефір у четвер увечері, де він сказав, що не хотів би використовувати мита проти Китаю і що, на його думку, йому вдасться укласти торговельну угоду з другою за величиною економікою в світі.

Австралієць підскочив більш ніж на 0,6%, досягнувши п'ятитижневого максимуму в $0,6324, в той час як ківі аналогічним чином подолав п'ятитижневий пік в $0,57105.

Ці дві валюти часто використовуються як ліквідні проксі для китайського юаня.

«Це все ще перші дні, хоча, схоже, він вважає за краще спочатку провести переговори з Китаєм і, можливо, укласти угоду, а не використовувати мита», - сказав Сім Мох Сіонг, валютний стратег Bank of Singapore.

«Якщо він піде шляхом стримування мит, а замість цього укладе угоду з Китаєм, то ви можете побачити більше полегшення для азійських валют, а також для австралійського долара і ківі».

Китайський юань також піднявся на тлі заяв Трампа, а його наземний курс піднявся до найсильнішого рівня за останні шість тижнів - 7,2450 за долар.

Його офшорний аналог також досяг найвищого рівня з 11 грудня - 7,2519 за долар.

На більш широкому ринку долар значно впав після останніх коментарів Трампа щодо китайських мит і прямував до найгіршого тижневого падіння за останні два місяці.

Інвестори кинулися продавати долар після інавгурації Трампа після того, як його довгоочікувані заяви про мита не були негайно реалізовані, на відміну від того, чим він погрожував під час своєї передвиборчої кампанії.

Долар продовжив втрати на початку сесії і впав на 0,35% до 107,77 проти кошика валют, а за тиждень втратив 1,5%.

«Те, що ви бачите зараз з точки зору відкату долара, є відображенням того, що існувала певна премія за митний ризик, яка була закладена в ціні долара, і тепер ринок оцінює (її)», - сказав Сім з Банку Сінгапуру.

Тим часом євро виріс на 0,32% до $1,0448 і прямував до щотижневого зростання приблизно на 1,7%, що є найкращим показником з листопада 2023 року.

Стерлінг виріс на 0,38% до $1,2399 і був готовий до зростання на 1,9% за тиждень, перервавши три тижні втрат поспіль.

Також на користь долара зіграли коментарі Трампа, який вимагав від Федерального резерву знизити процентні ставки, стверджуючи, що він розуміє монетарну політику краще, ніж ті, кому доручено її визначати.

«Коментарі Трампа ... є нагадуванням про те, що ми матимемо постійне джерело волатильності, яке походить від неформальних коментарів, і, звичайно, на папері це трохи ставить під сумнів незалежність ФРС», - сказав Родріго Катріл, старший валютний стратег Національного банку Австралії.

Зауваження Трампа з'явилися всього за кілька днів до першого засідання ФРС, яке відбудеться за часів його адміністрації, і дуже багато хто очікує, що чиновники залишать ставки без змін.

Що стосується криптовалют, то біткоїн востаннє подорожчав на 0,8% до $103 963,80, а ефір - на 1,56% до $3 299,39.

У четвер Трамп розпорядився створити робочу групу з питань криптовалют, яка має запропонувати нові правила регулювання цифрових активів і вивчити можливість створення національного запасу криптовалют, виконуючи свою обіцянку швидко переглянути криптовалютну політику США.