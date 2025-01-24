Акції в Азії зростають на надіях щодо Китаю. Японія скоротила прибуток після підвищення ставки Банком Японії





Більшість азіатських акцій зросли в п'ятницю, слідуючи за рекордними максимумами на Волл-стріт і оптимізмом щодо подальших політичних послаблень для Китаю, в той час як японські ринки дещо знизили прибуток після того, як Банк Японії підвищив ставки і зробив яструбиний акорд.

Регіональні ринки отримали позитивний імпульс від Волл-стріт, де індекс S&P 500 досяг рекордного максимуму після того, як президент Дональд Трамп заявив, що буде вимагати зниження процентних ставок від Федеральної резервної системи.

Ф'ючерси на американські фондові індекси стабілізувалися на азіатських торгах, оскільки основна увага прикута до засідання ФРС наступного тижня, на якому, як очікується, центральний банк залишить ставки без змін.

Цього тижня настрої на азійських ринках також підтримав Китай, який заявив про більшу підтримку місцевих акцій, оскільки вони боролися з побоюваннями щодо підвищення торгових мит за часів Трампа.

Японські індекси Nikkei 225 та TOPIX зросли на 0,4% та 0,6% відповідно, зменшивши деяке зростання після рішення Банку Японії.

Обидва індекси цього тижня зросли на 3-5%, оскільки аналітики вважають, що підвищення ставок Банком Японії було значною мірою враховано в ціні.

Центральний банк підвищив процентні ставки на 25 базисних пунктів, як і очікувалось, але прогнозує вищу інфляцію та повільніше зростання в найближчі роки.

Банк Японії також попередив, що підвищить процентні ставки, якщо його економічні прогнози справдяться, що є одним з найчіткіших сигналів щодо подальшого підвищення ставок.

Сильні дані по інфляції індексу споживчих цін, опубліковані раніше цього дня, посилили прогнози на підвищення ставок.

Але хоча підвищення ставок не обіцяє нічого хорошого для японських ринків, воно також відображає зростання довіри до місцевої економіки, що має піти на користь секторам, вразливим до внутрішнього попиту.

Індекс менеджерів із закупівель, опублікований у п'ятницю, показав, що виробничий сектор Японії скоротився сьомий місяць поспіль у січні. Але зростання в секторі послуг різко прискорилося.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite виросли на 0,7% і 0,4% відповідно, продовживши зростання з початку тижня.

Гонконгський індекс Hang Seng показав найкращі результати в Азії, піднявшись на 1,7% завдяки зростанню акцій найбільших виробників мікросхем, оскільки інвестори зробили ставку на те, що нещодавні заходи експортного контролю в США сприятимуть зростанню місцевого попиту в цьому секторі.

Настрої по відношенню до Китаю були підтримані Трампом, який висунув ідею китайсько-американської торговельної угоди, всього через кілька днів після того, як він пригрозив до 1 лютого ввести 10% мита на Пекін. Після погрози Трампа цього тижня китайські ринки спочатку впали.

Але місцеві ринки відновилися завдяки більшій політичній підтримці з боку Пекіна. Уряд звернувся до державних страховиків та фінансових установ з проханням вкладати більше капіталу в місцеві акції.

Наступного тижня китайські ринки будуть закриті на час святкування Нового року за місячним календарем. Але перед цим в понеділок вийдуть ключові дані по індексу ділової активності PMI за січень.

Азійські ринки в цілому виглядали оптимістично. Австралійський ASX 200 додав 0,5%, навіть незважаючи на те, що дані PMI показали, що ділова активність в січні залишилась слабкою.

Зростання акцій виробників мікросхем - на оптимізмі щодо проекту штучного інтелекту в США вартістю 500 мільярдів доларів - призвело до зростання південнокорейського індексу KOSPI на 0,8%.

Сінгапурський індекс Straits Times дещо знизився, оскільки монетарна влада Сінгапуру вперше з 2020 року послабила монетарну політику, попередивши, що очікує, що цього року зростання буде повільнішим, ніж спочатку прогнозувалося. Але інфляція, як очікується, також знизиться.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрилися у флеті, оскільки індекс впав до семимісячних мінімумів.