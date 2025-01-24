S&P 500 досяг рекордного рівня на закритті торгів на тлі коментарів Трампа та звітів

Індекс S&P 500 у четвер піднявся до рекордного рівня закриття торгів, оскільки інвестори оцінили змішаний пакет корпоративних звітів і перетравили коментарі президента Дональда Трампа, в тому числі заклик до зниження процентних ставок і цін на нафту.

На Всесвітньому економічному форумі в Давосі, Швейцарія, Трамп зажадав від ОПЕК знизити ціни на нафту, а від центральних банків - процентні ставки, а також попередив світових бізнес-лідерів, що вони зіткнуться з митами на продукцію, вироблену за межами США.

Хоча інвестори обережно стежать за коментарями Трампа про мита, їм «подобається ідея зниження процентних ставок і цін на нафту», - сказав Ліндсі Белл, головний стратег 248 Ventures.

«Загалом, ринок налаштований оптимістично, чим більше вони чують про політику Трампа. Ми просто бачимо відображення цього оптимізму», - сказав Белл.

Однак інвестори стурбовані тим, що мита можуть посилити інфляційний тиск і сповільнити темпи зниження процентних ставок Федеральною резервною системою США.

Очікується, що ФРС наступного тижня, на своєму першому в цьому році засіданні, залишить процентні ставки без змін.

Пітер Туз, президент Chase Investment Counsel в Шарлотсвіллі, штат Вірджинія, сказав, що ФРС, як очікується, базуватиме рішення щодо процентної ставки на економічних даних, а не на вимогах президента.

«Я не думаю, що ФРС буде приділяти цьому багато уваги, - сказав Туз, маючи на увазі коментарі Трампа щодо ставок. «Вони вивчають дані і приймуть рішення на основі того, що побачать».

Туз вважає, що рухи, які відбулися в четвер, є поєднанням реакції на звіти про прибутки і нову політику адміністрації Трампа.

Всі три основні індекси Волл-стріт зростали четвертий день поспіль.

Індекс S&P 500 виріс на 32,34 пункти, або на 0,53%, до 6 118,71 пунктів. S&P 500 зафіксував свій перший рекорд закриття з 6 грудня після того, як трохи не дотягнув до цього рубежу в середу.

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 408,34 пункти, або на 0,92%, до 44 565,07, а Nasdaq Composite - на 44,34 пункти, або на 0,22%, до 20 053,68.

Всі 11 секторів S&P 500 завершили торги в плюсі після змішаної торгівлі напередодні.

Найбільше піднявся сектор охорони здоров'я (близько 1,35%), за ним слідує промисловість (0,96%).

Банківський індекс S&P 500 виріс на 0,73% після того, як досягнув рекордного максимуму на початку дня.

Індекс комунальних послуг розгубив попередній приріст і знизився на 0,47%. Енергетичні компанії показали кращі результати після того, як Трамп заявив на Всесвітньому економічному форумі, що Сполученим Штатам потрібно вдвічі більше енергії, ніж зараз, щоб забезпечити роботу штучного інтелекту, що стрімко розвивається.

Constellation Energy додала 4,1%, AES Corp зросла на 3,6%, а Vistra Corp - на 2,7%.

Найменше зросли акції технологічних компаній, додавши лише 0,12% після зростання на 2,5% в середу після заяви Трампа про інвестиції приватного сектора в інфраструктуру ШІ в розмірі 500 мільярдів доларів.

Що стосується економічних даних, то звіт Міністерства праці показав, що кількість щотижневих заявок на допомогу з безробіття склала 223 000, в порівнянні з очікуваннями в 220 000.

Акції GE Aerospace зросли на 6,6% після того, як компанія спрогнозувала прибуток у 2025 році, що перевищив очікування, а акції медичного страховика Elevance зросли на 2,7% після того, як перевершили прогнози щодо прибутку в четвертому кварталі.

Однак акції Electronic Arts впали на 16,7% після того, як видавець відеоігор знизив свій прогноз щодо річних замовлень. Акції American Airlines впали на 8,7% після того, як компанія спрогнозувала прибуток на 2025 рік, нижчий за очікування.

На американських біржах з рук в руки перейшло 13,54 мільярда акцій, що нижче середнього показника в 14,83 мільярда за останні 20 сесій.

На Нью-Йоркській фондовій біржі, де було зафіксовано 255 нових максимумів і 52 нових мінімуми, кількість акцій, що зростають, перевищила кількість тих, що падають, у співвідношенні 1,45 до 1.

На Nasdaq 2,584 акції зросли, а 1,807 впали, оскільки акції, що зростають, переважали акції, що падають, у співвідношенні 1,43 до 1. Індекс S&P 500 досягнув 32 нових 52-тижневих максимумів і шести нових мінімумів, тоді як Nasdaq Composite зафіксував 77 нових максимумів і 116 нових мінімумів.