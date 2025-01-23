S&P 500 досяг рекордного максимуму завдяки результатам Netflix і інвестиційному плану в ШІ

Індекси Волл-стріт виросли в середу, а базовий індекс S&P 500 досяг рекордно високого рівня протягом дня, оскільки інвестори вітали квартальний звіт провайдера потокового відео Netflix і план президента Дональда Трампа з інвестицій в інфраструктуру штучного інтелекту в приватному секторі.

Технологічний сектор виріс на 2,5% і став найбільшим серед 11 основних галузевих індексів S&P 500 завдяки найбільшому зростанню завдяки важковаговикам у сфері штучного інтелекту Nvidia та Microsoft.

Netflix, найбільший учасник S&P, зріс на 9,7% після того, як повідомив про рекордну кількість підписників у святковому кварталі, що дозволило йому підвищити ціни на більшість тарифних планів.

Інвестори зробили ставку на перспективи ШІ наступного дня після того, як Трамп оголосив про інвестиційний план приватного сектору в інфраструктуру ШІ вартістю 500 мільярдів доларів від підприємства за участю Oracle, OpenAI і SoftBank, навіть незважаючи на те, що не було ніякої ясності з фінансуванням.

Але з 11 основних галузей промисловості лише технологічні та комунікаційні послуги, що зросли на 1,1%, показали щоденний приріст, тоді як комунальні послуги, що найбільше впали, втратили 2,2%.

«Це просто ажіотаж навколо інвестицій в технології», - сказала Ірен Тункель, головний стратег по акціях в США в BCA Research, відзначаючи вузькість ринку в середу. «Все інше просто не може з ним конкурувати».

Акції Oracle виросли на 6,8%, в той час як акції ARM Holdings, постачальника чіп-технологій, який приблизно на 90% належить SoftBank, виросли на 15,9%. Виробник серверів Dell додав 3,6%.

«Це історія великих технологій, а все інше тримається», - сказав Метт Стакі, головний портфельний менеджер по акціях Northwestern Mutual Wealth Management, який пояснив значну частину ралі в середу, особливо в акціях чіпсетів, оголошенням про ШІ.

«Прямим бенефіціаром, принаймні на початку, буде сектор напівпровідників», - сказав він, вказуючи на зростання індексу напівпровідників у Філадельфії, який закрився на 1,7%.

Але без ясності щодо фінансування, Стакі описав цю новину як «більше схожу на інвестиційну історію про пиріг у небі».

Індекс S&P 500 знизився на 37,13 пунктів, або на 0,61%, до 6086,37, що лише на кілька пунктів нижче його останнього рекордного максимуму закриття на рівні 1090,27, досягнутого 6 грудня.

Nasdaq Composite виріс на 252,56 пункти, або на 1,28%, до 20 009,34, в той час як Dow Jones Industrial Average виріс на 130,92 пункти, або на 0,30%, до 44 156,73.

Апетит до ризику останнім часом підвищився завдяки сильним економічним даним і уповільненню інфляції, а також більш поміркованому, ніж побоювалися, підходу Трампа до мит з моменту його інавгурації в понеділок.

Однак інвестори все ще обережно стежать за торговими планами президента через побоювання щодо інфляції після того, як він попередив, що митана імпорт з Китаю, Мексики, Канади та Європейського Союзу можуть бути введені з 1 лютого.

Президент наказав федеральним агентствам завершити всебічний огляд ряду торгових питань до 1 квітня - дати, на яку, за словами аналітиків Barclays, ринки повинні зосередитися.

Що стосується окремих акцій, то акції Procter & Gamble зросли на 1,9% після того, як перевершили прогнози на другий квартал, завдяки зростаючому попиту на товари для дому в Сполучених Штатах.

Акції Johnson & Johnson впали на 1,9%, хоча виробник ліків повідомив про результати четвертого кварталу, що перевищили прогнози.

Після зростання у вівторок акції Ford впали на 3,8% після того, як Barclays знизив кредитний рейтинг компанії. Акції Textron впали на 3,4% після того, як компанія спрогнозувала прибуток на 2025 рік, нижчий за очікування.

Акції Halliburton впали на 3,6% після попередження про зниження активності в Північній Америці в цьому році і публікації квартального прибутку, що не виправдав очікувань.

На Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE) падаючі акції переважали над зростаючими в співвідношенні 1,55 до 1, де було зафіксовано 271 нових максимумів і 57 нових мінімумів.

На Nasdaq 1,835 акцій зросли і 2,571 впали, оскільки падаючі акції переважали над зростаючими у співвідношенні 1,4 до 1. Індекс S&P 500 показав 39 нових 52-тижневих максимумів і 4 нових мінімуми, тоді як Nasdaq Composite зафіксував 104 нових максимуми і 95 нових мінімумів.

На американських біржах з рук в руки перейшло 13,89 мільярдів акцій, що нижче середнього показника в 15,33 мільярдів за останні 20 сесій.