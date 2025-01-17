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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Акції Азії зростають на оптимістичних даних з Китаю, акції Японії падають на тлі бетів на підвищення ставок
08:29 17.01.2025 |
Більшість азіатських акцій виросли в п'ятницю, підтримані зростанням китайських акцій після сильних економічних даних, в той час як японські акції різко знизилися на очікуваннях підвищення процентної ставки наступного тижня.
Зростання було обмеженим, оскільки регіональні ринки були обережними напередодні інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа, яка має відбутися наступного тижня.
Трамп пообіцяв запровадити додаткові торгові мита на китайський експорт, що, як очікується, призведе до потенційної торговельної війни, яка востаннє спостерігалася під час попереднього терміну Трампа.
Деякі регіональні ринки відреагували на нічне падіння на Волл-стріт. Ф'ючерси на американські фондові індекси також дещо знизилися на азіатській сесії.
Китайський індекс Shanghai Shenzhen CSI 300 виріс на 0,5%, а індекс Shanghai Composite - на 0,4%. Гонконгський індекс Hang Seng виріс на 0,2%.
В четвертому кварталі 2024 року китайська економіка зросла більше, ніж очікувалося, в результаті чого річний валовий внутрішній продукт (ВВП) склав 5%, що відповідає цільовому показнику зростання Пекіна в 5%, свідчать дані, опубліковані в п'ятницю.
Інші дані показали, що промислове виробництво в грудні зросло більше, ніж очікувалося, оскільки нещодавні заходи стимулювання з боку Пекіна продовжували підтримувати ділову активність.
Грудневі роздрібні продажі також були сильнішими, ніж очікувалося, і різко прискорилися порівняно з попереднім місяцем.
Слідом за другою за величиною економікою світу зросли й інші регіональні фондові індекси.
Філіппінський індекс PSEi Composite зріс на 0,5%, а індонезійський Jakarta Stock Exchange Composite Index - на 0,6%.
Японський Nikkei 225 впав більш ніж на 1% в п'ятницю, а TOPIX знизився на 0,7%.
Наступного тижня увага ринку буде зосереджена на рішенні Банку Японії щодо процентної ставки, яке має відбутися 23-24 січня, де очікується підвищення ставки.
Голова Банку Японії Кадзуо Уеда заявив у середу, що підвищення ставки можливе, якщо економічні та цінові умови продовжать покращуватись.
Щодо корпоративних новин, акції японського гіганта відеоігор Nintendo Co Ltd впали майже на 7%, оскільки інвестори, схоже, не були в захваті від довгоочікуваного анонсу Switch 2.
В інших регіонах австралійський S&P/ASX 200 знизився на 0,2%, а сінгапурський Straits Times Index зріс на 0,3%.
Індійський індекс Nifty 50 впав на 0,5% в п'ятницю.
Південнокорейський індекс KOSPI знизився на 0,2% на наступний день після того, як Банк Кореї зберіг облікову ставку на рівні 3,00%, всупереч поширеним очікуванням зниження на 25 базисних пунктів.
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