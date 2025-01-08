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Ціни на золото причаїлися на тлі посилення хвилювань щодо ставки в США
08:48 08.01.2025 |
Сильні дані по США, опубліковані вночі, посилили очікування повільнішого зниження ставок, особливо на тлі зростаючих ознак того, що ринок праці залишається сильним. Дохідність казначейських облігацій різко зросла у вівторок, а долар відскочив від тижневих мінімумів.
Попит на золото як на актив-прихісток був незначним, навіть незважаючи на погіршення риторики між США і Китаєм, що посилювало занепокоєння щодо глобальної торговельної війни, особливо на тлі того, що новий президент Дональд Трамп готує нові торговельні мита проти Китаю.
О 07:27 EET спотове золото не змінилося на рівні $2 649,47 за унцію, в той час як ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в лютому, впали на 0,1% до $2 662,24 за унцію.
Долар стабілізувався в середу після нічного стрибка, оскільки дані по кількості відкритих вакансій виявилися вищими, ніж очікувалося, що свідчить про стійке зростання на ринку праці.
Цей показник вийшов за кілька днів до ключових даних по зайнятості в несільськогосподарському секторі за грудень, які повинні дати більш чіткі сигнали щодо ринку праці.
Високі дані індексу менеджерів із закупівель за грудень також посилили занепокоєння щодо тривкої інфляції.
Очікується, що стійка інфляція та стабільність на ринку праці дадуть Федеральній резервній системі менше стимулів для зниження процентних ставок, про що банк попередив під час свого грудневого засідання.
Яструбині коментарі чиновників ФРС підтвердили цю думку на початку тижня.
Підвищення процентних ставок на довший термін погано впливає на ринки золота і металів, оскільки збільшує альтернативну вартість інвестування в недохідні активи.
Інші дорогоцінні метали трохи ослабли в середу. Ф'ючерси на платину впали на 0,2% до $973,60 за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 0,1% до $30,663 за унцію.
Серед промислових металів, ціни на мідь трохи виросли, оскільки основна увага була прикута до економічних сигналів з боку найбільшого імпортера, Китаю, які повинні бути опубліковані цього тижня.
Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів зросли на 0,1% до $8 992,0 за тонну, а березневі ф'ючерси на мідь зросли на 0,3% до $4,1905 за фунт.
У четвер Китай опублікує дані по інфляції за грудень, пропонуючи більше економічних сигналів по країні, оскільки Пекін намагається підтримати зростання.
Очікується, що цього року уряд збільшить бюджетні витрати для підтримки економіки, особливо перед обличчям торгових проблем, пов'язаних з адміністрацією Трампа.
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