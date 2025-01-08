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Акції в Азії: Китай під тиском чорного списку США, Японія падає через попередження щодо єни
08:32 08.01.2025 |
У середу азійські фондові ринки виглядали неоднозначно: китайські ринки зазнали значних втрат після того, як США додали більше великих компаній до чорного списку, в той час як японські ринки впали після того, як урядовці попередили про інтервенції на валютному ринку.
Регіональні ринки продемонстрували певну стійкість перед обличчям негативних сигналів з Волл-стріт, оскільки поєднання втрат акцій технологічних компаній і занепокоєння щодо процентних ставок обвалили американські фондові індекси у вівторок.
Збитки корпорації NVIDIA стали найбільшою вагою на Волл-стріт, оскільки шквал нових продуктів компанії не зміг підняти ціну її акцій.
Ф'ючерси на Волл-стріт були трохи вищими на азіатських торгах в середу.
Південнокорейські акції були виключенням: індекс KOSPI виріс на 1,1%. Samsung Electronics Co Ltd, найбільша акція в індексі, зросла на 2,7%, навіть незважаючи на те, що її прибутки за четвертий квартал не виправдали очікувань з великим відривом.
Австралійський ASX 200 виріс на 0,6%, оскільки дані по індексу споживчих цін показали, що інфляція в листопаді зросла більше, ніж очікувалось. Але помірне зниження базової інфляції підштовхнуло бети на те, що Резервний банк Австралії знизить процентні ставки швидше раніше, ніж пізніше.
Сінгапурський індекс Straits Times виріс на 0,4%, в той час як ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 показали позитивне відкриття перед шквалом великої звітності, що очікується найближчими днями.
Хоча цього тижня азійські фондові індекси дещо зросли, вони все ще переживають слабкий початок 2025 року на тлі зростаючої невизначеності щодо процентних ставок і політики США за нового президента Дональда Трампа.
Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite впали приблизно на 0,8% кожен, а гонконгський індекс Hang Seng втратив 0,9%.
Китайські чиновники розкритикували рішення уряду США на початку цього тижня додати технологічного гіганта Tencent Holdings Ltd і виробника акумуляторів Tesla Inc Contemporary Amperex Technology до чорного списку фірм, пов'язаних з американськими військовими.
Цей крок може ще більше погіршити зв'язки між найбільшими економіками світу і відбувається в той час, коли Трамп готується запровадити високі торгові мита проти країни.
Цього тижня Трамп спростував повідомлення про те, що його адміністрація запровадить менш жорсткі мита, ніж спочатку заявлялося.
Серед окремих компаній-лідерів акції BYD впали більш ніж на 2% на Гонконгській біржі після того, як Reuters повідомило, що фірма буде оштрафована за нібито порушення трудового законодавства на заводі в Бразилії.
Японський індекс Nikkei 225 впав на 0,3%, в той час як TOPIX втратив 0,8% після того, як обидва індекси продемонстрували сильне зростання на попередній сесії.
Місцеві ринки були налякані заявами урядовців, які попередили, що подальше ослаблення єни може призвести до інтервенцій на валютному ринку. Цього тижня єна впала до майже шестимісячного мінімуму.
Будь-яка інтервенція, ймовірно, спричинить різке відновлення єни, що, в свою чергу, може спричинити тиск на японських експортерів, які складають більшу частину ваги Nikkei.
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