Долар слідує за прибутковістю на сильних даних зі США

Долар виріс в середу, а єна просіла до рівнів, які викликали інтервенції в минулому році, після того, як сильні американські дані викликали стрибок прибутковості і зменшили деякі бети на зниження ставок Федеральної резервної системи.

За ніч ієна досягла позначки 158,42, що є найслабшим показником по відношенню до долара за останні шість місяців, а в останній раз вона торгувалася на рівні 158,19.

Міністр фінансів Японії Кацунобу Като застеріг від спекулятивного продажу ієни днем раніше, оскільки обмінний курс наближається до рівня 160, який спричинив продаж долара півроку тому.

«Навіть на графіку це важливий рівень опору, - сказав Барт Вакабаяші, менеджер токійського відділення State Street.

«Ми отримуємо дуже сильні показники по США... що призводить до зростання ставок», - сказав він, відсуваючи очікування зниження ставок ФРС на літо або пізніше.

«Існує навіть дискусія про те, чи будуть вони знижувати або навіть підвищувати ставки? Наратив змінився досить суттєво, що призвело до того, що долар, можливо, повинен бути трохи сильнішим».

Євро впав приблизно на 0,5% за ніч і торгувався на рівні $1,0351 протягом азіатського дня. Стерлінг також знизився до $1,2478. Китайський юань досяг піврічного мінімуму в 7,3319 за долар.

Трейдери нервують напередодні виходу даних по зайнятості в США в п'ятницю, а також дня інавгурації 20 січня, коли Дональд Трамп, як очікується, почне свій другий президентський термін зі шквалу політичних заяв і виконавчих указів.

Дані, опубліковані у вівторок, показали, що кількість вакансій в США несподівано зросла в листопаді, кількість звільнень була низькою, в той час як активність в секторі послуг прискорилася в грудні, а показник цін на виробничі ресурси досяг дворічного максимуму, що є можливим попередженням про інфляцію.

Ринки облігацій відреагували на це зростанням дохідності 10-річних облігацій більш ніж на вісім базисних пунктів до восьмимісячного максимуму 4,699%, тоді як дохідність 30-річних облігацій зросла на 7,4 б.п. і знаходиться менш ніж за дев'ять б.п. від рівня 5%.

Згідно з даними LSEG, отриманими на основі ф'ючерсів на процентні ставки, трейдери оцінюють пом'якшення ставок лише на 37 б.п. протягом цього року.

Долар наслідував цей приклад, і контраст між сильною економікою США і слабкими даними в Австралії та Новій Зеландії призвів до того, що валюти антиподів впали до багаторічних мінімумів.

Нова Зеландія перебуває у відвертій рецесії і, втративши минулого року понад 11% по відношенню до долара США, ківі в середу торгувався на рівні $0,5634, недалеко від дворічного мінімуму в $0,5588, досягнутого наприкінці грудня.

Австралійський долар впав на 9,2% по відношенню до долара до 2024 року і, на рівні $0,6228, знаходиться недалеко від мінімуму 2022 року в $0,6170. Австралійські щомісячні дані по інфляції показали, що загальний ІСЦ в листопаді піднявся з трирічного мінімуму, хоча падіння базової інфляції посилило аргументацію на користь зниження ставки.