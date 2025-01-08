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Волл-стріт знижується на тлі зростання побоювань щодо інфляції
08:12 08.01.2025 |
Американські акції впали у вівторок після того, як пакет оптимістичних економічних даних викликав побоювання, що відновлення інфляції може сповільнити темпи пом'якшення монетарної політики Федеральним резервом.
Акції втратили попередній прибуток після того, як звіт Міністерства праці показав, що кількість вакансій несподівано зросла в листопаді, в той час як окремий звіт показав, що активність в секторі послуг прискорилася в грудні, а показник, що відслідковує ціни на виробничі ресурси, підскочив до майже дворічного максимуму.
«Ринки починають усвідомлювати, що вони думали, що ми перебуваємо у восьмому іннінгу боротьби з інфляцією, але тепер вона буде вищою ще довше», - сказав Джо Маццола, керівник відділу торгівлі та стратег з деривативів в Charles Schwab.
Дохідність 10-річних казначейських облігацій досягла 4,699% після того, як дані вказали на сильну економіку, що є найвищим показником з 26 квітня.
«Обидві ці речі потенційно мають інфляційний вплив, і, як наслідок, дохідність зросла», - сказав Майк Діксон, керівник дослідницького відділу Horizon Investments, посилаючись на економічні дані. «Це, безумовно, тисне на акції».
Ознаки подальшої стійкості економіки відсунули назад очікування щодо того, коли центральний банк може здійснити перше зниження процентної ставки в цьому році. Згідно з даними інструменту FedWatch від CME Group, трейдери вважають, що наступне зниження ставки буде більш ймовірним у червні, а ФРС залишиться в режимі очікування до кінця 2025 року.
Інвестори також занепокоєні впливом можливих мит нової адміністрації Трампа на споживчі ціни. «Поєднання стійкого зростання і нової хвилі інфляційного тиску від мит означає, що ФРС, швидше за все, перейде від зниження процентних ставок при кожному рішенні ... до пауз між зниженням ставок в 2025 році», - сказав Білл Адамс, головний економіст Comerica Bank.
Промисловий індекс Dow Jones впав на 178,20 пункту, або 0,42%, до 42 528,36 пункту, S&P 500 втратив 66,35 пункту, або 1,11%, до 5 909,03 пункту, а Nasdaq Composite втратив 375,30 пункту, або 1,89%, до 19 489,68 пункту.
Вища прибутковість підштовхнула акції технологічного сектору до зниження на 2,39%. Акції лідера в галузі штучного інтелекту Nvidia впали на 6,22%.
Більшість з 11 секторів S&P 500 знизилися, за винятком охорони здоров'я та енергетики.
Основна увага цього тижня прикута до ключових даних по зайнятості в несільськогосподарському секторі, а також до протоколу грудневого засідання ФРС.
На попередній сесії S&P 500 і Nasdaq закрилися нижче тижневих максимумів на тлі невизначеності після того, як обраний президент Дональд Трамп спростував повідомлення про те, що його команда вивчає менш агресивну митну політику.
Акції Tesla впали на 4% після того, як BofA Global Research знизило рейтинг акцій до «нейтрального» з «купувати».
Акції Micron Technology виросли на 2,67% після того, як глава Nvidia Дженсен Хуанг заявив, що чіпмейкер надає пам'ять для ігрових чіпів сімейства GeForce RTX 50 Blackwell, які є лідером в області штучного інтелекту.
Акції Citigroup виросли на 1,29% на бугаєвому покритті від Truist Securities, в той час як Bank of America подорожчав на 1,5% після позитивних оцінок щонайменше трьох брокерських компаній. Очікується, що деякі великі банки повідомлять про квартальні прибутки наступного тижня.
На Нью-Йоркській та Нью-Йоркській фондовій біржах падаючі акції переважали над зростаючими у співвідношенні 2,14 до 1.
Індекс S&P 500 показав 9 нових 52-тижневих максимумів і 16 нових мінімумів, тоді як Nasdaq Composite зафіксував 60 нових максимумів і 58 нових мінімумів.
Обсяг торгів на американських біржах склав 20,45 мільярдів акцій, порівняно з 12,52 мільярдами в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.
У четвер ринки будуть закриті у зв'язку з національним днем жалоби з нагоди смерті колишнього президента Джиммі Картера.
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