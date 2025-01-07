S&P 500, Nasdaq завершили торги зростанням завдяки акціям технологічних компаній

S&P 500 і Nasdaq Composite виросли в понеділок до більш ніж тижневих максимумів, чому сприяло ралі акцій напівпровідникових компаній і звіт, який припустив, що нова адміністрація Трампа може зайняти менш агресивну митну позицію, ніж очікувалося.

Промисловий індекс Dow Jones впав на 25,57 пункту, або на 0,06%, до 42 706,56, S&P 500 виріс на 32,91 пункту, або на 0,55%, до 5 975,38, а Nasdaq Composite - на 243,30 пункту, або на 1,24%, до 19 864,98.

Сім з 11 секторів S&P 500 знизилися, але акції секторів комунікаційних послуг і технологій зросли на 2,13% і 1,44% відповідно.

«Те, що ми бачимо, більше схоже на те, що сталося минулого року - ралі, сконцентроване на найбільших акціях», - сказав Майкл Грін, портфельний менеджер Simplify Asset Management, додавши, що потоки з пенсійних планів допомагають акціям зростати.

Виробники чіпів отримали поштовх від плану Microsoft інвестувати $80 млрд в розвиток центрів обробки даних зі штучним інтелектом, а також від перевищення прогнозу доходів Foxconn в четвертому кварталі.

Акції Nvidia виросли на 3,43%, Advanced Micro Devices - на 3,33%, а Micron Technology - на 10,45%. Індекс Філадельфії Semiconductor підскочив на 2,84%.

Акції технологічних компаній зросли, незважаючи на те, що дохідність 10-річних казначейських облігацій досягла найвищого рівня з травня.

Американські акції різко зросли в п'ятницю після низки втрат в грудні і перших кількох сесій січня, коли занепокоєння з приводу високої оцінки, зростання прибутковості казначейських облігацій і низької ліквідності змусило трейдерів відступити після сильного зростання в 2024 році.

Автовиробники зросли: Ford подорожчав на 0,40%, а General Motors - на 3,40% після того, як в газеті з'явилося повідомлення, що нова адміністрація новообраного президента Дональда Трампа зосереджена на введенні мит для всіх країн, але лише для певних секторів, які вважаються критично важливими для національної або економічної безпеки. Пізніше Трамп спростував цю інформацію.

«Він дійсно вийшов і сказав, що не збирається пом'якшувати свій тарифний план, але насіння було посіяно, що митна політика адміністрації Трампа не буде настільки шокуючою, як люди спочатку боялися», - сказав Брайан Якобсен, головний економіст Annex Wealth Management.

Автовиробники вважаються найбільш вразливими до мит, накладених на торгових партнерів США, з огляду на їхні широкі ланцюги поставок.

Напередодні інавгурації Трампа 20 січня інвестори намагаються зрозуміти його політику, яка, на думку багатьох, є вигідною для корпоративної Америки, а також для економіки США.

Citigroup піднявся на 2,45% після «бугаєвого» рейтингу від Barclays. Індекс, що відслідковує банки, виріс на 0,22%. Заступник голови ФРС з нагляду Майкл Барр, який домагався запровадження низки суворих правил щодо найбільших банків країни, заявив, що піде у відставку.

Протягом тижня, насиченого економічними даними і виступами представників Федеральної резервної системи США, цього року інвестори будуть шукати підказки щодо темпів пом'якшення монетарної політики. Пізніше цього тижня увага буде зосереджена на щомісячному звіті по заробітній платі.

Хоча пропозиції Трампа можуть підвищити корпоративні прибутки і стимулювати економіку, вони також ризикують призвести до зростання інфляції. Голова ФРС Ліза Кук стала останньою з низки політиків, хто попередив, що інфляційні ризики залишаються в новому році.

На Нью-Йоркській фондовій біржі кількість акцій, що зростають, перевищила кількість тих, що знижуються, у співвідношенні 1,01 до 1, а на Нью-Йоркській фондовій біржі - 1,1 до 1.

Індекс S&P 500 показав вісім нових 52-тижневих максимумів і вісім нових мінімумів, тоді як Nasdaq Composite зафіксував 97 нових максимумів і 39 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 17,36 мільярдів акцій, порівняно з 12,37 мільярдами в середньому за останні 20 торгових днів.

У четвер ринки будуть закриті у зв'язку з національним днем жалоби з нагоди смерті колишнього президента Джиммі Картера.