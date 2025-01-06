Долар коливається біля дворічного максимуму. Юань під загрозою

Курс долара трохи знизився в понеділок, але залишився близьким до дворічного максимуму, оскільки трейдери очікували виходу низки економічних даних з США цього тижня, на чолі з грудневим звітом про зайнятість в несільськогосподарському секторі, щоб отримати подальші підказки про перспективи процентної ставки ФРС.

Також в центрі уваги був китайський юань, який в п'ятницю, вперше за 14 місяців, ослабнув на материковому ринку нижче психологічного рівня 7,3 за долар, після того, як Народний банк Китаю (НБК) агресивно захищав цей ключовий поріг протягом більшої частини грудня.

Наразі курс юаня на материковому ринку знизився на 0,05% до 7,3252 за долар, в той час як його офшорний аналог піднявся на 0,15% до 7,3487 за долар.

«Схоже, що Народний банк Китаю перестав захищати рівень 7,30», - сказав Рей Етрілл, керівник відділу валютної стратегії Національного банку Австралії.

«Це просто привертає набагато більше уваги до того, що робить БРП з точки зору фіксації курсу сьогодні і в найближчі дні, а саме, чи дійсно вони дозволяють парі долар/юань торгуватися в більш високому торговому діапазоні чи ні, тому що я думаю, що це матиме наслідки для більш широкої групи азіатських валют, а також для австралійського долара і ківі».

Перед відкриттям ринку в понеділок, Народний банк Китаю встановив медіанний курс, навколо якого юаню дозволено торгуватися в 2% коридорі, на рівні 7,1876 за долар.

Австралійський і новозеландський долари, які часто використовуються як ліквідні проксі для юаня, майже не постраждали від п'ятничного падіння китайської валюти, оскільки вони обидва торгувалися приблизно на 0,3% вище на азіатській сесії.

Останній раз австралійський долар коштував $0,6232, в той час як ківі подорожчав на 0,27% до $0,5627.

У Канаді, за повідомленням The Globe and Mail, прем'єр-міністр Джастін Трюдо, який перебуває в скрутному становищі, як очікується, оголосить про свою відставку вже в понеділок.

Ринки, схоже, значною мірою врахували це в ціні і можуть вітати вибори, які прояснять ситуацію, що призвело до падіння долара США на 0,37% проти канадського аналога до 1,4394 канадських доларів.

На більш широкому ринку інвестори пильно стежили за п'ятничним звітом про зайнятість в США, який повинен був прояснити стан найбільшої економіки світу.

Цього тижня також має виступити низка політиків ФРС, які, ймовірно, повторять нещодавні коментарі своїх колег про те, що боротьба за приборкання інфляції ще не завершена.

Долар продовжує набирати силу завдяки очікуванням меншої кількості скорочень процентних ставок ФРС цього року, а його зростання до дворічного максимуму минулого тижня призвело до того, що євро впав до найслабшого рівня за останні два роки.

Востаннє спільна валюта торгувалась на 0,05% вище на рівні $1,0314, в той час як індекс долара дещо знизився до 108,87.

Фунт стерлінгів виріс на 0,12% до $1,2439. Єна впала на 0,24% до 157,67 за долар.

Додаткову підтримку долару також надала невизначеність щодо інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа, яка відбудеться 20 січня, та його планів щодо високих імпортних мит, зниження податків та імміграційних обмежень.

«Все ще існує величезна невизначеність щодо швидкості, з якою ми побачимо політичні заяви, і наскільки реальність буде відповідати риториці, тому я думаю, що це залишає величезну кількість невизначеності на ринках», - сказав Атрілл з NAB.

«Дуже важко уявити, що долару США може бути завдано якоїсь шкоди... на даний момент потрібно бути дуже сміливим, щоб ставити проти продовження зміцнення долара».