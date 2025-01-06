Волл-стріт різко зросла завдяки підтримці з боку технологій. Інвестори стежать за політикою Трампа

Широке ралі призвело до зростання всіх трьох основних фондових індексів США, причому мега-компанії, що зростають, такі як Tesla і Nvidia, забезпечили значну частину зростання і випередили технологічний індекс Nasdaq.

Незважаючи на це, всі три індекси продемонстрували помірне зниження за тиждень, а S&P 500 зазнав третього тижневого падіння з чотирьох.

Багатосесійні розпродажі поставили суворий хрест на тому, що було знаменним роком для ринку акцій, оскільки подальший розвиток технологій штучного інтелекту та перше за три з половиною роки зниження облікової ставки Федеральною резервною системою США сприяли двозначному зростанню у 2024 році.

«Після слабкості наприкінці року і дуже перепроданого ринку ми нарешті побачили, що на нього вийшли покупці», - сказав Райан Детрік, головний ринковий стратег Carson Group в Омасі. «Очевидно, що останні півтора тижні були розчаровуючими для бугаїв, але обсяги були невеликими, а новин було небагато».

«Давайте просто пам'ятати, що з наступного тижня, з понеділка, багато великих менеджерів повертаються за свої робочі місця», - додав Детрік. «Подивимося, чи зможе цей бугаєвий тренд продовжитися».

На економічному фронті індекс менеджерів із закупівель (PMI) Інституту управління поставками (ISM) здивував зростанням на 0,9 пункту до 49,3 - найвищого показника з березня, що ще більше наблизило його до зони зростання.

Низка досить сильних економічних даних поставила під сумнів необхідність додаткового зниження процентної ставки ФРС у найближчій перспективі через можливість відновлення інфляційного тиску.

Президент ФРБ Річмонда Томас Баркін заявив, що економічні перспективи США до 2025 року є позитивними, незважаючи на невизначеність щодо впливу торговельної та інших політик, які можуть бути реалізовані новою адміністрацією Трампа.

Новообраний Конгрес зібрався на свою першу сесію в п'ятницю, а новообраний президент США Дональд Трамп, як очікується, складе присягу 20 січня.

Хоча пропозиції Трампа, які включають зменшення корпоративних податків, послаблення регулювання та введення мит, можуть збільшити прибутки корпорацій та активізувати економіку, вони також ризикують чинити тиск на інфляцію в бік зростання.

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 339,86 пунктів, або на 0,80%, до 42 732,13, S&P 500 - на 73,92 пункти, або на 1,26%, до 5 942,47, а Nasdaq Composite - на 340,88 пунктів, або на 1,77%, до 19 621,68.

Всі 11 основних секторів S&P 500 закрилися з підвищенням, причому найбільший відсоток приросту після розгрому в четвер отримали споживчі акції.

Оскільки до сезону звітності за четвертий квартал ще кілька тижнів, аналітики прогнозують зростання прибутків S&P 500 на 9,6% у річному обчисленні, згідно з даними LSEG.

Президент США Джо Байден заблокував запропонований продаж U.S. Steel японській Nippon Steel за $14,9 млрд, посилаючись на міркування національної безпеки. Акції U.S. Steel впали на 6,5%.

Акції Microsoft зросли на 1,1% після того, як компанія заявила, що інвестує $80 млрд у центри обробки даних зі штучним інтелектом у 2025 фінансовому році.

Виробники алкоголю втратили деякі позиції після того, як генеральний хірург США Вівек Мерті заявив, що алкогольні напої повинні мати етикетку, яка попереджає про ризик раку. Акції Molson Coors і Brown Forman впали на 3,4% і 2,5% відповідно.

На Нью-Йоркській фондовій біржі акції, що зростають, переважали акції, що падають, у співвідношенні 3,03 до 1. На NYSE було зафіксовано 86 нових максимумів і 89 нових мінімумів.

На Nasdaq 3 179 акцій зросли і 1 181 впали, оскільки акції, що зростають, переважали акції, що падають, у співвідношенні 2,69 до 1.

Індекс S&P 500 показав 2 нових 52-тижневих максимуми і 14 нових мінімумів, а Nasdaq Composite зафіксував 64 нових максимуми і 30 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 14,09 млрд. акцій, порівняно з 14,91 млрд. в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.