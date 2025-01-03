Акції в Азії зростають на фоні різкого зростання південнокорейського індексу KOSPI

Більшість азіатських акцій зросли в п'ятницю завдяки різкому зростанню південнокорейських акцій, в той час як китайські акції відіграли деякі попередні втрати на тлі сподівань на нові стимулюючі заходи з боку другої за величиною економіки світу.

Фондові ринки Японії були закриті і залишаться закритими до 6 січня, що сприятиме зниженню обсягів торгів.

Ф'ючерси на американські фондові індекси трошки зросли на азіатських торгах у п'ятницю, стабілізувавшись після стриманих показників наприкінці 2024 року.

Південнокорейський індекс KOSPI перервав п'ятиденну серію втрат у п'ятницю, підскочивши майже на 2%. Індекс подолав більшу частину втрат цього тижня і прямував до щотижневого зростання.

На тлі безпрецедентної політичної кризи Південна Корея оголосила в четвер про політичні заходи, спрямовані на залучення іноземних інвестицій для стабілізації фінансових ринків і стимулювання внутрішнього попиту. Ці зусилля докладаються в той час, коли країна бореться зі зниженням довіри споживачів та посиленням економічної невизначеності.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йол був оголошений імпічмент і відсторонений від посади за звинуваченнями у заколоті і зловживанні владою.

За останніми даними, в п'ятницю влада увійшла до резиденції Юна, щоб виконати ордер на арешт, уникаючи протестувальників, які зібралися на вулиці.

Інші регіональні ринки позитивно відреагували на відновлення південнокорейських акцій, враховуючи, що ця країна розглядається як один з основних стовпів економіки Східної Азії.

Філіппінський індекс PSEi Composite зріс майже на 1%, а сінгапурський Straits Times Index у четвер піднявся вище.

Австралійський індекс S&P/ASX 200 зріс на 0,6%, а індійський Nifty 50 Futures - на 0,2%.

Китайський індекс Shanghai Shenzhen CSI 300 майже не змінився, а індекс Shanghai Composite знизився на 0,2%. Обидва індекси були нижчими на початку сесії.

Гонконгський індекс Hang Seng підскочив на 1%.

Народний банк Китаю заявив, що знизить процентні ставки з поточного рівня 1,5% «у відповідний час» в 2025 році, повідомила в п'ятницю Financial Times.

Центральний банк вже знижував ставки у вересні 2024 року. Урядовці сигналізували про пом'якшення монетарної політики у 2025 році і нещодавно розробили низку стимулюючих заходів для пожвавлення млявої економіки.

Днем раніше дані показали, що виробнича активність у Китаї в грудні зростала слабшими темпами, ніж очікувалося, що свідчить про те, що вплив нещодавніх стимулюючих заходів слабшає.