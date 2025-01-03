Долар на шляху до найкращого тижня з листопада на тлі ставок у США та економічних прогнозів

У п'ятницю долар продемонстрував найкращі тижневі показники за останній місяць на тлі очікувань меншої кількості знижень ставок Федеральної резервної системи в цьому році і думки, що економіка США продовжить випереджати світові аналоги.

Долар США розпочав новий рік на сильній ноті, досягнувши в четвер більш ніж дворічного максимуму в 109,54 проти кошика валют, продовживши зоряне ралі з минулого року.

Зростання курсу долара стало можливим завдяки більш жорсткій позиції ФРС та стійкій економіці США.

«Схоже, що на початку 2025 року сила долара залишиться на початку 2025 року, враховуючи, що історія винятковості США залишиться, і вона все ще супроводжується високою прибутковістю в США», - сказав Чару Чанана, головний інвестиційний стратег Saxo.

«Додайте до цього невизначеність, пов'язану з політикою нової адміністрації (Дональда) Трампа, і ви також отримаєте привабливий аспект безпеки долара».

Напередодні інавгурації новообраного президента США Трампа 20 січня ринки з обережністю поставилися до його майбутнього повернення на посаду через невизначеність щодо його планів щодо високих імпортних мит, зниження податків та імміграційних обмежень.

Це, в свою чергу, надало долару США додаткову підтримку як валюті-прихістку.

Індекс долара востаннє становив 109,17 і був на шляху до тижневого зростання трохи більше 1%, що є найвищим показником з листопада.

Тим часом євро опинився серед тих, хто найбільше програв на тлі зростання долара, впавши на 0,86% на попередній сесії до більш ніж дворічного мінімуму в 1,022475 долара.

«Що стосується єврозони, то може бути прямий вплив вищих торговельних мит на єврозону або (її) економіку, але навіть, можливо, більш доречним є вищі мита на Китай, які також стануть слабким місцем єврозони», - сказав Кайл Родда, старший аналітик фінансових ринків на Capital.com.

Востаннє спільна валюта коштувала $1,0270 і прямувала до 1,6% тижневого падіння, що є найгіршим показником з листопада.

Аналогічно, стерлінг виріс на 0,09% до $1,2391 після падіння на 1,16% в четвер. За тиждень він міг втратити приблизно 1,6%.

Долару також допомогла продовжити своє домінування по відношенню до інших валют перспектива збільшення різниці у відсоткових ставках між США та рештою світу.

У той час як трейдери зараз оцінюють зниження ставок ФРС на 45 базисних пунктів в цьому році, вони вбачають більш ніж 100 б.п. пом'якшення з боку Європейського центрального банку і приблизно 60 б.п. з боку Банку Англії.

У той же час, єна зросла на 0,14% до 157,295 за долар, але знаходиться недалеко від більш ніж п'ятимісячного мінімуму 158,09 за долар, досягнутого в грудні.

Японська валюта є жертвою різкої різниці у відсоткових ставках між США та Японією вже більше двох років, а обережність Банку Японії щодо подальшого підвищення ставок спричиняє ще більший біль для єни.

У 2024 році єна впала більш ніж на 10%, продовживши свої втрати четвертий рік поспіль.

Австралійський долар виріс на 0,2% до $0,6216, але залишився біля більш ніж дворічного мінімуму і знизився на 0,2% за тиждень.

Новозеландський долар виріс на 0,16% до $0,5606, але також очікувано втратив 0,66% за тиждень.