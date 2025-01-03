Індекси Волл-стріт знизилися першу торгову сесію 2025 року. Tesla падає

У четвер індекси Волл-стріт знизилися на тлі нестабільних торгів, оскільки інвестори вступили в новий рік, зіткнувшись з перехресними потоками сильних даних з ринку праці, зростанням долара і падінням акцій Tesla.

Всі три основні американські індекси завершили сесію в мінусі, розвернувшись від попереднього ралі, але не досягнувши сесійних мінімумів.

«Ми отримали деякі макроекономічні новини, але дещо змішані, і ви знаєте, що сьогодні ми маємо дуже сильний долар», - сказав Пітер Карділло, головний ринковий економіст Spartan Capital Securities в Нью-Йорку. «Є кілька перешкод протягом наступних кількох тижнів, і це дані по зайнятості в наступну п'ятницю і початок четвертого кварталу».

«У короткостроковій перспективі ми очікуємо на нестабільність і боротьбу за напрямок руху, поки ми не усунемо ці перешкоди», - додав Карділло.

Акції Tesla впали на 6,1% після повідомлення про перше річне падіння поставок, оскільки стимули не змогли зупинити зниження попиту на застарілу лінійку електромобілів.

Звіт Міністерства праці США показав, що минулого тижня скоротилися як первинні, так і поточні заявки на допомогу з безробіття, що підтверджує твердження про стабільний ринок праці і додає ваги можливості того, що центральний банк США може залишити ключову процентну ставку без змін на засіданні в цьому місяці.

Не зважаючи на невизначеність щодо темпів зниження процентних ставок Федеральним резервом, політики, яку проводитиме нова адміністрація Дональда Трампа, та різні гарячі точки геополітичних заворушень, учасники ринку вирішили зосередитися на сильних сторонах економіки Сполучених Штатів.

Основні індекси Волл-стріт досягли двозначного зростання у 2024 році, а базовий індекс S&P 500 зафіксував найкращий дворічний ріст з 1997-1998 років. Це зростання було зумовлене першим за три з половиною роки зниженням ставки Федеральною резервною системою США, бумом штучного інтелекту, що триває, та очікуваннями пробізнесової політики від нової адміністрації Трампа.

Ралі зійшло нанівець в останні тижні 2024 року, коли індекси S&P 500 і Dow знизилися в грудні, оскільки ринки оцінили ймовірність меншого зниження ставок ФРС цього року.

S&P та Nasdaq вже п'ять сесій поспіль перебувають у мінусі, що є найдовшою серією падінь з середини квітня.

Промисловий індекс Dow Jones впав на 151,95 пункту, або на 0,36%, до 42 392,27, S&P 500 - на 13,08 пункту, або на 0,22%, до 5 868,55, а Nasdaq Composite - на 30,00 пункту, або на 0,16%, до 19 280,79.

Серед 11 основних секторів S&P 500 найбільше знизились акції споживчих товарів, що були під впливом акцій Tesla.

Акції енергетичного сектору, підтримані зростанням цін на нафту, отримали найбільший відсотковий приріст.

Apple втратила 2,6%, оскільки виробник гаджетів запропонував знижки в Китаї, щоб конкурувати з внутрішніми конкурентами.

Криптовалюти, такі як Coinbase, MicroStrategy та MARA Holdings, зросли від 2,6% до 3,6%, слідуючи за зростанням цін на біткоїн.

На Нью-Йоркській фондовій біржі кількість акцій, що зростали, перевищувала кількість тих, що падали, у співвідношенні 1,14 до 1. На NYSE було зафіксовано 77 нових максимумів і 114 нових мінімумів.

На Nasdaq 2 386 акцій зросли і 1 988 впали, оскільки акції, що зростають, переважали акції, що падають, у співвідношенні 1,2 до 1.

Індекс S&P 500 показав один новий 52-тижневий максимум і 11 нових мінімумів, тоді як Nasdaq Composite зафіксував 60 нових максимумів і 34 нових мінімуми.

Обсяг торгів на американських біржах склав 15,01 млрд. акцій, порівняно з 14,92 млрд. в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.