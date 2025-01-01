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НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,9797 грн/$1
15:17 01.01.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 1 січня 2025 року.
|Показник
|31.12.2024
|01.01.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|42.0247
|41.9787
|-0.11
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 1 січня- 42,0295 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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