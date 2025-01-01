НБУ в грудні продав із резервів найбільший обсяг доларів в історії

Національний банк України у грудні 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 5,284 млрд доларів. Це максимальний місячний обсяг в історії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

Загалом за 2024 рік НБУ продав на міжбанку 34,822 млрд доларів, що на 6,212 млрд доларів більше, ніж 2023 року.

Однак за 2024 рік Україна отримала 41,7 млрд доларів міжнародної допомоги. У підсумку витрати НБУ на підтримку курсу гривні менші, ніж допомога Києву.

Курс долара у 2024 році

Безготівковий ринок балансується за рахунок продажу валюти Нацбанком. НБУ реагує на ситуацію на ринку, піднімаючи або знижуючи курс інтервенцій. За підсумками торгів центробанк встановлює офіційний курс.

НБУ проводив активну девальвацію до кінця липня, а потім тримав курс долара відносно стабільним протягом чотирьох місяців. Однак наприкінці листопада долар пішов угору. За грудень курс зріс на 1,1% - з 41,59 грн/долар до 42,02 грн/долар. Загалом за 2024 рік курс долара зріс на 10,7% до 42,03 грн/долар.

Курс на готівковому ринку повністю залежить від міжбанку. За рік курс зріс на 3,50 гривні до 42,50 грн/долар.

За 2023 рік НБУ для підтримки балансу на ринку продав 28,610 млрд доларів, що на 3,657 млрд доларів більше, ніж за 2022 рік. У 2023 році ці витрати з надлишком компенсувалися за рахунок міжнародної допомоги. За даними Мінфіну, Україна отримала 42,9 млрд доларів.