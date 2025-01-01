Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

НБУ в грудні продав із резервів найбільший обсяг доларів в історії

14:46 01.01.2025 |

Фінанси, Економіка

 

Національний банк України у грудні 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 5,284 млрд доларів. Це максимальний місячний обсяг в історії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

Загалом за 2024 рік НБУ продав на міжбанку 34,822 млрд доларів, що на 6,212 млрд доларів більше, ніж 2023 року.

Однак за 2024 рік Україна отримала 41,7 млрд доларів міжнародної допомоги. У підсумку витрати НБУ на підтримку курсу гривні менші, ніж допомога Києву.

Курс долара у 2024 році

Безготівковий ринок балансується за рахунок продажу валюти Нацбанком. НБУ реагує на ситуацію на ринку, піднімаючи або знижуючи курс інтервенцій. За підсумками торгів центробанк встановлює офіційний курс.

НБУ проводив активну девальвацію до кінця липня, а потім тримав курс долара відносно стабільним протягом чотирьох місяців. Однак наприкінці листопада долар пішов угору. За грудень курс зріс на 1,1% - з 41,59 грн/долар до 42,02 грн/долар. Загалом за 2024 рік курс долара зріс на 10,7% до 42,03 грн/долар.

Курс на готівковому ринку повністю залежить від міжбанку. За рік курс зріс на 3,50 гривні до 42,50 грн/долар.

За 2023 рік НБУ для підтримки балансу на ринку продав 28,610 млрд доларів, що на 3,657 млрд доларів більше, ніж за 2022 рік. У 2023 році ці витрати з надлишком компенсувалися за рахунок міжнародної допомоги. За даними Мінфіну, Україна отримала 42,9 млрд доларів.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0295
  0,0095
 0,02
EUR
 1
 43,6855
  0,2411
 0,55

Курс обміну валют на сьогодні, 10:06
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8559  0,14 0,33 42,5118  0,01 0,02
EUR 43,4824  0,09 0,20 44,3629  0,09 0,21

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9600  0,06 0,14 42,0000  0,04 0,10
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес