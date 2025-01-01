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Голова НБУ дав прогноз щодо золотовалютних резервів на 2025 рік

08:49 01.01.2025 |

Фінанси, Економіка

 

Голова Національного банку Андрій Пишний спрогнозував, що золотовалютні резерви України на кінець 2025 року становитимуть 41 млрд доларів.

Про це Пишний сказав у телеефірі, передає Укрінформ.

"Я можу сказати: не чекайте від нас, що гривня полетить у космос. Важливою компонентою нашої валютної стійкості є той факт, що, за нашими прогнозами, золотовалютні резерви на кінець 2024 року будуть більш як 43 млрд (доларів, - ред.) На кінець 2025 року - на рівні 41 млрд (доларів, - ред.). Ще ми маємо суттєво меншу невизначеність у джерелах і у форматах, за якими Україна отримуватиме міжнародну допомогу від партнерів у наступному році. Всі ці компоненти дають нам підстави говорити про те, що у нас є достатньо наразі факторів, які дозволять нам бути ефективними для того, щоб валютний ринок залишаться стійким", - розповів він.

Пишний нагадав, що рівень інфляції сягає 11%. При цьому, за його словами, Нацбанк очікує, що у другому півріччі 2025 року інфляція піде на спад.

"Суттєвою складовою боротьби із проінфляційними тенденціями та контрольованої інфляційної динаміки буде монетарна політика Національного банку. НБУ підвищив облікову ставку до 13,5%, і ми за відповідних проінфляційних чинників і відповідних тенденцій з метою збереження інфляційних і курсових очікувань будемо ц надалі рішуче реагувати заходами нашої монетарної політики, аби інфляція залишалась в контрольованих межах", - резюмував глава НБУ.
 

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