Голова НБУ дав прогноз щодо золотовалютних резервів на 2025 рік

Голова Національного банку Андрій Пишний спрогнозував, що золотовалютні резерви України на кінець 2025 року становитимуть 41 млрд доларів.

Про це Пишний сказав у телеефірі, передає Укрінформ.

"Я можу сказати: не чекайте від нас, що гривня полетить у космос. Важливою компонентою нашої валютної стійкості є той факт, що, за нашими прогнозами, золотовалютні резерви на кінець 2024 року будуть більш як 43 млрд (доларів, - ред.) На кінець 2025 року - на рівні 41 млрд (доларів, - ред.). Ще ми маємо суттєво меншу невизначеність у джерелах і у форматах, за якими Україна отримуватиме міжнародну допомогу від партнерів у наступному році. Всі ці компоненти дають нам підстави говорити про те, що у нас є достатньо наразі факторів, які дозволять нам бути ефективними для того, щоб валютний ринок залишаться стійким", - розповів він.

Пишний нагадав, що рівень інфляції сягає 11%. При цьому, за його словами, Нацбанк очікує, що у другому півріччі 2025 року інфляція піде на спад.

"Суттєвою складовою боротьби із проінфляційними тенденціями та контрольованої інфляційної динаміки буде монетарна політика Національного банку. НБУ підвищив облікову ставку до 13,5%, і ми за відповідних проінфляційних чинників і відповідних тенденцій з метою збереження інфляційних і курсових очікувань будемо ц надалі рішуче реагувати заходами нашої монетарної політики, аби інфляція залишалась в контрольованих межах", - резюмував глава НБУ.