Індекси Волл-стріт знизилися, завершивши знаменний рік

У вівторок Волл-стріт втратила свої позиції, оскільки інвестори закрили звітність за підсумками знаменного для акцій року, протягом якого американський фондовий ринок досяг рекордних максимумів завдяки буму штучного інтелекту і першому за три з половиною роки зниженню процентних ставок Федеральною резервною системою США.

Три основні фондові індекси США закрилися в мінусі, завершивши мляву, малооб'ємну сесію, яка контрастувала з бурхливим роком, що їй передував.

2024 рік включав в себе посилення геополітичної боротьби, президентські вибори в США і зміщення спекуляцій щодо шляху політики ФРС в наступному році.

«Цього тижня не буде раллі Санта-Клауса, але інвестори отримали подарунок у вигляді прибутків у 2024 році», - сказав Грег Бассук, головний виконавчий директор AXS Investments в Нью-Йорку. «2024 рік був потужним роком для зростання акцій завдяки триєдності вибуху штучного інтелекту, ряду знижень процентних ставок ФРС і сильній економіці США».

«Це створює основу для подальшого зростання в 2025 році», - додав Бассук.

У 2024 році Nasdaq зріс на 28,6%, а провідний індекс S&P 500 - на 23,3%, що стало найкращим дворічним зростанням індексу з 1997-1998 років.

Індекс «блакитних фішок» Dow за рік зріс на 12,9%.

Серед 11 основних секторів S&P 500 найбільше зросли у 2024 році комунікаційні послуги, технології та споживчі товари, які підскочили від 29,1% до 38,9% за рік.

Охорона здоров'я, нерухомість та енергетика були єдиними секторами, які зафіксували однозначний приріст, тоді як сектор матеріалів був єдиним, хто знизився у 2024 році, впавши майже на 1,8%.

У четвертому кварталі Nasdaq підскочив на 6,2%, а S&P 500 - на 2,1%. За період з жовтня по грудень Dow виріс на 0,5%.

Промисловий індекс Dow Jones у вівторок впав на 29,51 пункту, або на 0,07%, до 42 544,22, S&P 500 - на 25,31 пункту, або на 0,43%, до 5 881,63, а Nasdaq Composite - на 175,99 пункту, або на 0,90%, до 19 310,79.

Заглядаючи в майбутнє, до 2025 року, фінансові ринки зараз оцінюють можливість додаткового зниження процентної ставки ФРС приблизно на 50 базисних пунктів, при цьому інвестори звертають увагу на розтягнуті оцінки і невизначеність щодо податкової і митної політики адміністрації новообраного президента Дональда Трампа.

«Інвесторам слід бути обережними щодо впливу нової адміністрації Трампа і того, як вона впливає на певні сектори», - сказав Бассук, додавши, що "нестабільність, спричинена геополітикою, зокрема, війною між Росією та Україною і триваючим протистоянням на Близькому Сході, може викликати переляк" у компаніях і секторах, які пов'язані з постраждалими регіонами.

Бассук вважає, що бум штучного інтелекту ще має куди рости.

«Оцінки стали високими на тлі зростання акцій, але тому, що ми віримо, що зростання ШІ продовжиться і перейде від апаратного забезпечення до програмного забезпечення в більшості секторів», - додав він.

На Нью-Йоркській фондовій біржі кількість випусків акцій, що зростають, перевищила кількість тих, що падають, у співвідношенні 1,3 до 1. На Нью-Йоркській фондовій біржі було зафіксовано 52 нових максимуми і 125 нових мінімумів.

На Nasdaq 2 013 акцій зросли, а 2 336 впали, оскільки кількість акцій, що впали, перевищила кількість акцій, що зросли, у співвідношенні 1,16 до 1.

Індекс S&P 500 показав 2 нових 52-тижневих максимуми і один новий мінімум, а Nasdaq Composite зафіксував 43 нових максимуми і 71 новий мінімум.

Обсяг торгів на американських біржах склав 14,59 млрд. акцій, порівняно з 14,81 млрд. в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.