Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Індекси Волл-стріт знизилися, завершивши знаменний рік

08:36 01.01.2025 |

Фінанси

 

У вівторок Волл-стріт втратила свої позиції, оскільки інвестори закрили звітність за підсумками знаменного для акцій року, протягом якого американський фондовий ринок досяг рекордних максимумів завдяки буму штучного інтелекту і першому за три з половиною роки зниженню процентних ставок Федеральною резервною системою США.

Три основні фондові індекси США закрилися в мінусі, завершивши мляву, малооб'ємну сесію, яка контрастувала з бурхливим роком, що їй передував.

2024 рік включав в себе посилення геополітичної боротьби, президентські вибори в США і зміщення спекуляцій щодо шляху політики ФРС в наступному році.

«Цього тижня не буде раллі Санта-Клауса, але інвестори отримали подарунок у вигляді прибутків у 2024 році», - сказав Грег Бассук, головний виконавчий директор AXS Investments в Нью-Йорку. «2024 рік був потужним роком для зростання акцій завдяки триєдності вибуху штучного інтелекту, ряду знижень процентних ставок ФРС і сильній економіці США».

«Це створює основу для подальшого зростання в 2025 році», - додав Бассук.

У 2024 році Nasdaq зріс на 28,6%, а провідний індекс S&P 500 - на 23,3%, що стало найкращим дворічним зростанням індексу з 1997-1998 років.

Індекс «блакитних фішок» Dow за рік зріс на 12,9%.

Серед 11 основних секторів S&P 500 найбільше зросли у 2024 році комунікаційні послуги, технології та споживчі товари, які підскочили від 29,1% до 38,9% за рік.

Охорона здоров'я, нерухомість та енергетика були єдиними секторами, які зафіксували однозначний приріст, тоді як сектор матеріалів був єдиним, хто знизився у 2024 році, впавши майже на 1,8%.

У четвертому кварталі Nasdaq підскочив на 6,2%, а S&P 500 - на 2,1%. За період з жовтня по грудень Dow виріс на 0,5%.

Промисловий індекс Dow Jones у вівторок впав на 29,51 пункту, або на 0,07%, до 42 544,22, S&P 500 - на 25,31 пункту, або на 0,43%, до 5 881,63, а Nasdaq Composite - на 175,99 пункту, або на 0,90%, до 19 310,79.

Заглядаючи в майбутнє, до 2025 року, фінансові ринки зараз оцінюють можливість додаткового зниження процентної ставки ФРС приблизно на 50 базисних пунктів, при цьому інвестори звертають увагу на розтягнуті оцінки і невизначеність щодо податкової і митної політики адміністрації новообраного президента Дональда Трампа.

«Інвесторам слід бути обережними щодо впливу нової адміністрації Трампа і того, як вона впливає на певні сектори», - сказав Бассук, додавши, що "нестабільність, спричинена геополітикою, зокрема, війною між Росією та Україною і триваючим протистоянням на Близькому Сході, може викликати переляк" у компаніях і секторах, які пов'язані з постраждалими регіонами.

Бассук вважає, що бум штучного інтелекту ще має куди рости.

«Оцінки стали високими на тлі зростання акцій, але тому, що ми віримо, що зростання ШІ продовжиться і перейде від апаратного забезпечення до програмного забезпечення в більшості секторів», - додав він.

На Нью-Йоркській фондовій біржі кількість випусків акцій, що зростають, перевищила кількість тих, що падають, у співвідношенні 1,3 до 1. На Нью-Йоркській фондовій біржі було зафіксовано 52 нових максимуми і 125 нових мінімумів.

На Nasdaq 2 013 акцій зросли, а 2 336 впали, оскільки кількість акцій, що впали, перевищила кількість акцій, що зросли, у співвідношенні 1,16 до 1.

Індекс S&P 500 показав 2 нових 52-тижневих максимуми і один новий мінімум, а Nasdaq Composite зафіксував 43 нових максимуми і 71 новий мінімум.

Обсяг торгів на американських біржах склав 14,59 млрд. акцій, порівняно з 14,81 млрд. в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0295
  0,0095
 0,02
EUR
 1
 43,6855
  0,2411
 0,55

Курс обміну валют на сьогодні, 10:06
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8559  0,14 0,33 42,5118  0,01 0,02
EUR 43,4824  0,09 0,20 44,3629  0,09 0,21

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0200  0,02 0,05 42,0400  0,02 0,05
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес