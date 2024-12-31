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НБУ послабив довідковий курс гривні до 42,0247 грн/$1
12:35 31.12.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кч 31 грудня 2024 року.
|Показник
|30.12.2024
|31.12.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|42.0130
|42.0247
|0.03
Дані: Нацбанк України.
Курс НБУ на 31 грудня- 42,0390 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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