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Ціни на золото стабільні на тлі низьких торгів в кінці року, налаштовані на зоряний річний приріст
08:30 31.12.2024 |
Ціни на золото практично не змінилися на азіатських торгах у вівторок на тлі низької активності наприкінці року, хоча вони налаштовані на значний річний приріст завдяки зниженню процентних ставок Федеральною резервною системою США цього року.
О 07:23 EET спот-золото майже не змінилося на рівні $2 607,65 за унцію, в той час як ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в лютому, знизилися на 0,2% до $2 620,22 за унцію.
Торгівля золотом зазвичай характеризується невеликими обсягами і низькими цінами наприкінці року, оскільки багато інституційних трейдерів і учасників ринку закривають свої книги напередодні сезону відпусток.
У 2024 році жовтий метал подорожчав більш ніж на 26% завдяки масштабному зниженню ставок ФРС на початку цього року та геополітичній напруженості в усьому світі.
Коли процентні ставки низькі, альтернативна вартість зберігання золота знижується порівняно з процентними активами, такими як облігації або ощадні рахунки. Як наслідок, інвестори зазвичай спрямовують більше капіталу в золото як засіб збереження вартості та хеджування від невизначеності.
Хоча ціни на золото зростали протягом більшої частини року, грудневе засідання ФРС стало поштовхом до зростання після того, як воно просигналізувало про меншу кількість знижень ставок наступного року.
Політики спрогнозували лише два зниження ставок у 2025 році, всупереч очікуванням чотирьох знижень, оскільки стійка інфляція залишалася головною причиною для занепокоєння.
Ціни на золото різко впали після засідання ФРС і відтоді демонстрували стримані рухи, що відображає обережний прогноз на наступний рік.
На тлі очікувань меншої кількості знижень ставок долар ще більше зміцнився, створюючи тиск на золото.
Сильніший долар тисне на ціни на золото, оскільки робить жовтий метал дорожчим для покупців, які використовують інші валюти.
Інші дорогоцінні метали подешевшали у вівторок. Ф'ючерси на платину знизилися на 0,4% до 913,65 доларів за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 0,3% до 29,315 доларів за унцію.
Серед промислових металів, ціни на мідь знизилися на тлі сильного долара.
Індекс долара США трохи ослаб на азіатських торгах у вівторок, але залишився біля дворічного максимуму, якого він досяг на початку цього місяця.
Дані у вівторок показали, що виробнича активність в Китаї зростала третій місяць поспіль у грудні, оскільки низка нових заходів стимулювання продовжувала надавати підтримку.
Однак зростання виявилося трохи нижчим за очікування ринку і нижчим за показник попереднього місяця.
Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів знизилися на 0,2% до $8 925,50 за тонну, в той час як лютневі ф'ючерси на мідь практично не змінилися і склали $4,0885 за фунт.
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