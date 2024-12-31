Акції в Азії падають на тлі низьких обсягів торгів та уповільнення виробничої активності в Китаї

У вівторок азійські фондові індекси в основному знизилися, наслідуючи нічні втрати на Волл-стріт на тлі низьких обсягів торгів наприкінці року, в той час як інвестори оцінювали дані з виробничої активності в Китаї.

Обсяги торгів були низькими, оскільки більшість основних індексів були закриті через вихідні в кінці року. Фондові ринки Японії, Південної Кореї і Таїланду були закриті в останній торговий день року, в той час як в Гонконзі, Філіппінах, Австралії і Новій Зеландії сьогодні буде скорочена торгова сесія.

Ф'ючерси на американські фондові індекси дещо знизились на азіатських торгах у вівторок після того, як Волл-стріт різко впав, а акції технологічних компаній подешевшали на фоні фіксації прибутку в понеділок.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite впали на 0,4% кожен у вівторок.

Гонконгський індекс Hang Seng, навпаки, виріс на 0,7%.

В грудні виробнича активність в Китаї зростала третій місяць поспіль, оскільки низка нових стимулюючих заходів продовжувала надавати підтримку, показали дані індексу менеджерів із закупівель у вівторок.

Однак зростання виявилося дещо нижчим за очікування ринку і нижчим за показник попереднього місяця. Це викликало занепокоєння щодо довгострокового промислового здоров'я другої за величиною економіки світу, яка страждає від економічного спаду та потерпаючого сектора нерухомості.

Ринки очікують більшої ясності щодо планів Пекіна щодо заходів стимулювання на наступний рік. Нещодавні повідомлення свідчать, що країна збільшить бюджетні витрати для підтримки економічного зростання.

В Австралії, найбільшому торговельному партнері Китаю, індекс S&P/ASX 200 впав на 0,9%.

Індійський ф'ючерс на Nifty 50 у вівторок знизився на 0,2%, а сінгапурський Straits Times Index майже не змінився.

Малайзійський індекс FTSE KLCI знизився на 0,1%.

Ринки Південної Кореї у вівторок були закриті. Індекс KOSPI зафіксував чотири поспіль зниження з понеділка.

У вівторок південнокорейський суд схвалив ордер на арешт президента Юн Сок Йола, який, за даними слідчих органів, був відсторонений від посади після того, як 3 грудня прийняв рішення про введення воєнного стану.

Управління з розслідування корупції серед високопосадовців (CIO) заявило, що Західний окружний суд Сеула видав ордер на арешт, якого вимагали слідчі, що розслідують короткочасне запровадження Юном воєнного стану.