Долар залишається міцним у 2024 році завдяки обережній політиці ФРС та торгівлі на Трампа

В останній торговий день року курс долара залишався стабільним, фіксуючи значне зростання у 2024 році по відношенню до більшості валют, оскільки інвестори готуються до меншого зниження ставок у США та до політики нової адміністрації Трампа.

Зростання долара, підтримане зростанням прибутковості казначейських облігацій, штовхнуло єну до найнижчих рівнів з липня, коли японська влада востаннє втрутилася в ситуацію. У вівторок вона була на рівні 157,02 за долар, що означає падіння на 10% у 2024 році, четвертий рік поспіль падіння її курсу по відношенню до долара.

Японські ринки закриті до кінця тижня, а оскільки більшість ринків закриті в середу на новорічні свята, обсяги торгів, ймовірно, будуть мізерними.

Це призвело до того, що індекс долара, який вимірює курс американської валюти по відношенню до шести інших основних валют, склав 108,06, що недалеко від дворічного максимуму, якого він сягнув цього місяця. Індекс виріс на 6,6% в 2024 році, оскільки трейдери скоротили бети на глибоке зниження ставок в наступному році.

Раніше цього місяця Федеральний резерв шокував ринки, скоротивши свій прогноз зниження процентної ставки на 2025 рік до 50 базисних пунктів зі 100 базисних пунктів, побоюючись стабільно високої інфляції.

Стратеги Goldman Sachs очікують, що наступного року ФРС знизить ставку тричі, але впевнені, що інфляція все одно знижуватиметься.

«Ми вважаємо, що ризики для процентних ставок від політики другої адміністрації Трампа є більш двосторонніми, ніж прийнято вважати», - йдеться в замітці.

Долар також отримав підтримку через очікування, що політика обраного президента Дональда Трампа, спрямована на послаблення регулювання, зниження податків, підвищення тарифів і посилення імміграції, буде сприяти зростанню та інфляції, а також збереже прибутковість американських облігацій на високому рівні.

«Хоча перша реакція ринків на переобрання Трампа в Білий дім у листопаді була ейфорійною, зараз вони, здається, більш ретельно аналізують пріоритети нової адміністрації», - сказав Гері Дуган, головний виконавчий директор Global CIO Office.

Можливість того, що ставки в США залишатимуться високими довше, негативно вплинула на більшість інших валют, особливо на ринках, що розвиваються, оскільки трейдери стурбовані значною різницею у відсоткових ставках між США та іншими країнами.

Цього року євро знизиться на 5,7% по відношенню до долара, оскільки трейдери очікують, що Європейський центральний банк буде більш рішучим у зниженні процентних ставок, ніж ФРС. У вівторок курс єдиної валюти був стабільним на рівні $1,04025, але залишався близьким до дворічного мінімуму в $1,03315, якого він торкнувся в листопаді.

У році, який виявився ще одним турбулентним, єна побила багаторічні мінімуми наприкінці квітня і знову на початку липня, знизившись до 161,96 за долар і викликавши інтервенції з боку Токіо.

Потім у вересні вона досягла 14-місячного максимуму в 139,58, але потім втратила ці здобутки, і зараз вона повернулася до позначки 157, а трейдери остерігаються ознак інтервенцій з боку Токіо.

На засіданні цього місяця Банк Японії залишив процентні ставки без змін, а голова Кадзуо Уеда заявив, що центральний банк ретельно вивчає нові дані про динаміку заробітної плати в наступному році і чекає ясності щодо економічної політики нової адміністрації США.

Опитування Reuters, проведене на початку цього місяця, показало, що Банк Японії може підвищити ставки до кінця березня, а процентні ринки оцінюють ймовірність підвищення ставок в січні лише в 41%.

На початку торгів курс фунта стерлінгів майже не змінився і склав $1,2545, що означає падіння на 1% в 2024 році.

Чутливі до ризику австралійський і новозеландський долари протягом дня були непевними, тримаючись поблизу своїх дворічних мінімумів. Останній раз австралійський долар коштував $0,62155, очікуючи падіння на 8,7% цього року, що є найслабшим річним показником з 2018 року.

Ківі коштував $0,5637, готуючись до падіння майже на 11% у 2024 році, що є найнижчим показником з 2015 року.

Що стосується криптовалют, то біткойн піднявся на дюйм до $92 370, що значно нижче рекордного максимуму в $108 379,28, якого він досяг 17 грудня. Найвідоміша і найбільша криптовалюта у світі зросла на 117% за рік.