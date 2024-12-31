Волл-стріт знизився в передостанній торговий день сильного 2024 року

У понеділок Волл-стріт закрився в мінусі на невеликих обсягах наприкінці скороченого через свята тижня, на передостанній торговій сесії насиченого подіями року, коли всі три індекси продемонстрували значний двозначний приріст.

Податкове позиціонування на кінець року, оцінки, зростання прибутковості казначейських облігацій і невизначеність щодо 2025 року - все це сприяло зниженню настроїв щодо ризику. Три основні фондові індекси США відскочили від попередніх мінімумів, але все одно впали більш ніж на 0,5%.

«Інвестори кажуть, що S&P, навіть після нещодавнього розпродажу, виріс більш ніж на 50% за останні два роки, - сказав Олівер Пурше, старший віце-президент Wealthspire Advisors в Нью-Йорку. «Можливо, нам слід прибрати деякі фішки зі столу і захистити ці прибутки. І коли у вас є невеликий обсяг, не потрібно багато (для руху ринків)».

Незважаючи на нещодавню слабкість, 2024 рік став знаковим для американських акцій. Індекс Nasdaq зросте приблизно на 30% за рік, а S&P 500 - на понад 24% у 2024 році. Індекс Доу-Джонсона зросте трохи більше ніж на 13% порівняно з останнім рівнем закриття у 2023 році.

На рівні секторів, технології, комунікаційні послуги та споживчі товари були на шляху до зростання майже на 30%, тоді як матеріали, схоже, готові перехопити сумнівну відзнаку єдиного сектору, який втратив позиції за рік.

Це був рік, коли геополітична напруженість на Близькому Сході та в інших регіонах досягла апогею, а Федеральна резервна система США вперше за останні чотири роки знизила відсоткові ставки в країні.

У політиці США колишній президент Дональд Трамп був визнаний винним у 32 кримінальних злочинах на початку року, а потім виграв переобрання на другий термін після того, як президент Джо Байден вибув з перегонів і був замінений віце-президентом Камалою Гарріс як кандидат від демократів.

Цього року акції виробника мікросхем Nvidia зросли майже на 180%, оскільки інвестори зробили великі ставки на перспективи нових технологій штучного інтелекту (ШІ). У листопаді Nvidia витіснила конкуруючого виробника чіпів Intel в індексі Dow Jones Industrial Average.

«Наступний рік буде набагато більш волатильним для інвесторів, особливо в першому кварталі, - додав Пурше. «Однак я вважаю, що є хороші шанси на те, що акції будуть працювати досить добре і матимуть середні однозначні прибутки в наступному році».

«Поєднання ймовірного зниження податків і більш сприятливого регуляторного середовища, ймовірно, призведе до того, що акції виростуть набагато вище справедливої оцінки», - сказав Пурше, посилаючись на очікування інвесторів, що Трамп виконає свої передвиборчі обіцянки.

За попередніми даними, S&P 500 втратив 63,95 пункти, або 1,06%, до 5 907,43 пунктів, тоді як Nasdaq Composite втратив 235,25 пунктів, або 1,19%, до 19 486,79. Промисловий індекс Dow Jones впав на 410,18 пунктів, або на 0,95%, до 42 582,03.

Акції Boeing впали після того, як виконуючий обов'язки президента Південної Кореї Чхве Сан Мок наказав провести екстрену перевірку безпеки всієї діяльності авіакомпанії після найсмертоноснішої авіакатастрофи в історії країни за участю Boeing 737-800.

Акції криптовалют, включаючи MicroStrategy Coinbase і MARA Holdings, впали.

Байден оголосив національний день жалоби в четвер, 9 січня, у зв'язку зі смертю в неділю колишнього президента Джиммі Картера.

Фондовий ринок США в цей день буде закритий.