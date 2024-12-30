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АНАЛІТИКА

Бізнес отримав цьогоріч доступних кредитів на ₴93,1 мільярда

17:33 30.12.2024 |

Фінанси, Економіка

 

З початку 2024 року український бізнес отримав 24 746 пільгових кредитів за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" на загальну суму ₴93,1 мільярда.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство економіки України.

""Від початку війни державна програма "Доступні кредити 5-7-9%" підтримувала бізнес, який зазнав втрат через збройну російську агресію. Але навесні цього року уряд модернізував умови програми для перефокусування на інвестиційне кредитування та розвиток виробництва", - зауважила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко.

Зазначається, що за програмою бізнес отримав ₴23 мільярди на переробку, ₴22,6 мільярда на поповнення обігових коштів, ₴21,8 мільярда на кредитування у зоні високого воєнного ризику та ₴19,6 мільярда на інвестиційні кредити.

Загалом від старту програми у лютому 2020 року бізнес залучив 103,7 тисячі кредитів на суму ₴360 мільярдів. У програмі беруть участь 46 банків, а найбільшу кількість кредитів видали "ПриватБанк" (48,2 тисячі), "Ощадбанк" (15,8 тисячі) та "Укргазбанк" (5,7 тисячі).

Як повідомляв Укрінформ, через вичерпання бюджету програми "Доступні кредити 5-7-9%" з жовтня цього року заборгованість перед банками-учасниками зросте до ₴10 мільярдів на кінець поточного року.
Ключові теги: кредит
 

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