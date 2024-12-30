Фінансові новини
- |
- 30.12.24
- |
- 20:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Бізнес отримав цьогоріч доступних кредитів на ₴93,1 мільярда
З початку 2024 року український бізнес отримав 24 746 пільгових кредитів за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" на загальну суму ₴93,1 мільярда.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство економіки України.
""Від початку війни державна програма "Доступні кредити 5-7-9%" підтримувала бізнес, який зазнав втрат через збройну російську агресію. Але навесні цього року уряд модернізував умови програми для перефокусування на інвестиційне кредитування та розвиток виробництва", - зауважила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко.
Зазначається, що за програмою бізнес отримав ₴23 мільярди на переробку, ₴22,6 мільярда на поповнення обігових коштів, ₴21,8 мільярда на кредитування у зоні високого воєнного ризику та ₴19,6 мільярда на інвестиційні кредити.
Загалом від старту програми у лютому 2020 року бізнес залучив 103,7 тисячі кредитів на суму ₴360 мільярдів. У програмі беруть участь 46 банків, а найбільшу кількість кредитів видали "ПриватБанк" (48,2 тисячі), "Ощадбанк" (15,8 тисячі) та "Укргазбанк" (5,7 тисячі).
Як повідомляв Укрінформ, через вичерпання бюджету програми "Доступні кредити 5-7-9%" з жовтня цього року заборгованість перед банками-учасниками зросте до ₴10 мільярдів на кінець поточного року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Прокачування газу в Україні з 1 січня подорожчає учетверо через нульовий транзит
|Байден оголосив про виділення $2,5 млрд Україні для сфери оборони - Білий дім
|Сибіга розкрив деталі візиту до Дамаска
|США нададуть Україні $15 мільярдів із доходів від заморожених російських активів - Шмигаль
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Бізнес отримав цьогоріч доступних кредитів на ₴93,1 мільярда
|Курс долара США знижується до основних світових валют
|Фондові ринки Європи в основному знижуються, виняток становить Іспанія
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 42,0130 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 30.12.24
|Нацбанк у 2025 році проведе виїзний моніторинг чотирьох об'єктів оверсайту
Бізнес
|Суд відмовив ARM у задоволенні позову проти Qualcomm — спробують ще раз
|MediaTek представила новий чип Dimensity 8400, який побудований на тій самій архітектурі, що й флагманський Dimensity 9400
|Fiat і Maserati поставили на паузу виробництво електромобілів через низький попит
|Twitter/X підвищив вартість передплати Premium Plus майже на 40% — українці платитимуть $22 на місяць
|Китайські виробники електромобілів вдаряються об стіну мит ЄС – Bloomberg
|Адміністрація Байдена розпочала нове розслідування проти китайських мікросхем
|Telegram уперше став прибутковим після трьох років монетизації