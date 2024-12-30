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Курс долара США знижується до основних світових валют
16:03 30.12.2024 |
Курс долара США під час торгів у понеділок знижується щодо основних світових валют за дуже низької активності торгів напередодні новорічних свят, пише The Wall Street Journal.
Зокрема євро зміцнюється на даних про інфляцію в Іспанії, які посилили очікування трейдерів, що Європейський центральний банк продовжить зниження процентних ставок.
Темпи зростання споживчих цін в Іспанії в грудні прискорилися третій місяць поспіль і досягли 2,8% у річному вираженні, за попередніми даними статуправління країни. Це найзначніший підйом з липня.
Аналітики, яких опитало Trading Economics, у середньому прогнозували підвищення цін на 2,6% після їхнього зростання на 2,4% у листопаді.
Євро торгується вдень на рівні $1,0451 (максимум за 12 днів) порівняно з $1,0428 на закриття минулої сесії. З початку поточного року він втратив близько 6% щодо долара.
Аналітик Pepperstone Кріс Вестон не виключає ймовірності підвищення курсу євро до $1,05 найближчим часом.
Вартість єдиної європейської валюти перебуває нараз на рівні 164,58 єни порівняно із 164,57 єни на кінець попереднього торгового дня. Курс долара становить 157,53 єни проти 157,84 єни.
Фунт стерлінгів торгується на рівні $1,2592 порівняно з $1,2576 на закриття сесії в п'ятницю. Курс євро становить 0,8299 фунта проти 0,8292 фунта.
Розрахований біржею ICE індекс DXY, що показує вартість долара США щодо шести основних світових валют, знизився на 0,16% відносно рівня на закриття попередніх торгів. Ширший індикатор WSJ Dollar, що відстежує динаміку курсу долара щодо 16 валют, зменшився на 0,15%.
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