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НБУ послабив довідковий курс гривні до 42,0130 грн/$1
12:39 30.12.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кч 30 грудня 2024 року.
|Показник
|27.12.2024
|30.12.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.9244
|42.0130
|0.21
Дані: Нацбанк України.
Курс НБУ на 30 грудня- 41,9403 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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