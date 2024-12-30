Долар панує за підтримки вищих прибутковостей

Японська єна торгувалася в понеділок біля п'ятимісячних мінімумів по відношенню до долара на тлі зростання прибутковості в США, оскільки дефіцит ліквідності наприкінці року утримував більшість валют у вузьких діапазонах.

Єна переходила з рук в руки на рівні 157,82, і лише ризик японської інтервенції запобіг ще одному тестуванню рівня 160, який востаннє спостерігався в липні.

Індекс долара проти основних конкурентів не змінився і склав 107,99.

Євро коштував $1,0429, недалеко від нещодавніх мінімумів. Валюта рухається до падіння за календарний рік приблизно на 5,5% по відношенню до долара.

Зростання прибутковості казначейських облігацій США стало попутним вітром для долара, і минулого тижня прибутковість 10-річних облігацій досягла більш ніж семимісячного максимуму. У понеділок прибутковість коливалася близько до цієї позначки на рівні 4,625%.

«Незважаючи на те, що платні прогнозисти майже повсюдно закликають до ослаблення долара США в 2024 році, долар, схоже, завершить рік з підвищенням проти всіх основних валют, причому долар буде панувати», - сказав Кріс Вестон, керівник відділу досліджень австралійського онлайн-брокера Pepperstone.

За місяць індекс долара зріс на 2,3%, а з початку року - на 6,6%.

Він зростав протягом останніх трьох місяців, чому сприяли очікування, що політика новообраного президента Дональда Трампа, спрямована на послаблення регулювання, зниження податків, підвищення тарифів і посилення імміграції, буде сприяти зростанню та інфляції, а також збереже прибутковість американських облігацій на високому рівні.

З 3 грудня долар подорожчав на 10 ієн, причому більша частина падіння японської валюти відбулася після того, як 18 грудня Федеральна резервна система США висловила обережність щодо майбутнього зниження ставок.

Ця думка сильно вплинула на єну, яка минулого тижня досягла найнижчого рівня з 17 липня на позначці 158,09 за долар і втратила 10,6% цього року.

У п'ятницю єна спустилася з цих мінімумів після того, як підсумки грудневого засідання Банку Японії показали, що деякі політики впевнені у неминучому підвищенні ставки, а японський центральний банк також скоротив щомісячні обсяги викупу облігацій.

Тим не менш, дохідність японських облігацій залишається помітно низькою, а нещодавні коментарі посіяли сумніви щодо готовності Банку Японії підвищувати ставки. На засіданні цього місяця Банк Японії залишив процентну ставку на рівні 0,25%, а його голова Кадзуо Уеда заявив, що центральний банк ретельно вивчає нові дані про динаміку заробітної плати в наступному році і ясність щодо економічної політики майбутньої адміністрації США.

Опитування Reuters, проведене на початку цього місяця, показало, що Банк Японії може підвищити ставки до 0,50% до кінця березня, а процентні ринки оцінюють ймовірність підвищення ставок в січні лише в 42%.

Трейдери пильно стежать за будь-яким потенційним втручанням японських чиновників, щоб підтримати валюту, якщо вона продовжить слабшати, як вони робили це вже кілька разів цього року.

Міністр фінансів Японії Кацунобу Като в п'ятницю знову висловив занепокоєння з приводу ослаблення ієни, повторивши своє попередження вжити заходів проти надмірних валютних рухів.

Вестон з Pepperstone сказав, що покупці долара продовжують домінувати в торгівлі парою долар-єна.

«Це рідко буває добре, коли покупці купують будь-який ринок, підштовхуючи його до нових максимумів, але, на мою думку, будь-який прорив вгору до 158,00 є гарним приводом для переслідування - хоча шорти по єні наражаються на зростаючий ризик вірогідного роздування єни Міністерством фінансів і можливих інтервенцій», - написав Вестон в записці для клієнтів.

За винятком єни, рух валют на основних ринках минулого тижня був стриманим. Єна впала на 0,9%, євро втратив 0,2%, а фунт стерлінгів зріс на 0,1%, тоді як індекс долара піднявся на 0,2%.

Наступне зниження процентної ставки Європейським центральним банком може затягнутися після нещодавнього зростання інфляції, заявив в суботу член Ради керуючих ЄЦБ Роберт Хольцманн.

Провідна криптовалюта біткоїн також була млявою, близько $93 052, і знизилася приблизно на 4% в порівнянні з минулим місяцем після відступу від рекордного максимуму в $108 379,28, досягнутого 17 грудня. Цього року біткоїн виріс на 115%.