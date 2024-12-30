Акції в Азії торгуються стримано, висока прибутковість ставить під сумнів високу вартість

Азійські акції стримано розпочали тиждень у понеділок, оскільки висока дохідність казначейських облігацій поставила під сумнів переоцінку акцій на Волл-стріт, водночас підтримуючи долар США біля багатомісячних максимумів.

Обсяги були невеликими через наближення новорічних свят і досить порожній щоденник даних на цьому тижні. У вівторок вийде індекс ділової активності PMI у виробничому секторі Китаю, а в п'ятницю - індекс ділової активності ISM США за грудень.

Найбільший фондовий індекс Азіатсько-Тихоокеанського регіону MSCI за межами Японії знизився на 0,2%, але все ще залишається на 16% вищим за рік. Японський Nikkei знизився на 0,9%, але його зростання до 2024 року складе близько 20%.

Основний індекс Південної Кореї не був таким щасливим, потрапивши в шторм політичної невизначеності в останні тижні, і втратив 9% за рік. Востаннє він зріс на 0,3%.

Акції південнокорейського бюджетного перевізника Jeju Air в понеділок впали до найнижчого рівня після авіакатастрофи, яка забрала життя 179 людей.

Китайські «блакитні фішки» додали 0,3%, збільшившись майже на 16% за рік, причому майже весь цей приріст був досягнутий всього за два тижні у вересні після того, як Пекін пообіцяв додаткові стимули.

Ф'ючерси на EUROSTOXX 50 зросли на 0,1%, в той час як ф'ючерси на FTSE і DAX майже не змінилися.

Ф'ючерси на S&P 500 та Nasdaq втратили 0,1%. У п'ятницю Волл-стріт зазнав широкого розпродажу без видимих причин, хоча обсяги становили лише дві третини від середньоденного показника.

S&P 500 виріс на 25% за рік, а Nasdaq на 31%, що розтягує оцінки в порівнянні з безризиковою прибутковістю казначейських облігацій. Згідно з даними LSEG, інвестори розраховують на зростання прибутку на акцію трохи більше ніж на 10% у 2025 році порівняно з очікуваним зростанням на 12,47% у 2024 році.

Водночас дохідність 10-річних казначейських облігацій наблизилася до восьмимісячних максимумів на рівні 4,631% і завершила рік приблизно на 75 базисних пунктів вище, ніж на початку року, навіть незважаючи на те, що ФРС знизила ставки за готівковими облігаціями на 100 базисних пунктів.

«Тривале зростання дохідності облігацій, зумовлене переоцінкою очікувань менш обмежувальної монетарної політики, викликає певне занепокоєння», - сказав Квазар Елізундія, стратег з досліджень брокера Pepperstone.

«Можливість того, що ФРС може зберегти обмежувальну монетарну політику довше, ніж очікувалося, може знизити очікування щодо зростання корпоративних прибутків у 2025 році, що, в свою чергу, може вплинути на інвестиційні рішення».

Інвестори в облігації також можуть побоюватися зростання пропозиції, оскільки новообраний президент Дональд Трамп обіцяє зниження податків, але не має конкретних пропозицій щодо обмеження бюджетного дефіциту.

Очікується, що після вступу на посаду 20 січня Трамп видасть щонайменше 25 указів, які охоплять широкий спектр питань - від імміграції до енергетики та криптовалют.

Збільшення різниці в процентних ставках підтримує попит на долар США, завдяки чому він зріс на 6,5% за рік по відношенню до кошика основних валют.

Євро втратив понад 5% до долара у 2024 році, досягнувши позначки $1,0427, що недалеко від нещодавнього дворічного мінімуму на рівні $1,0344.

Долар утримувався біля п'ятимісячного максимуму по відношенню до ієни на рівні 157,79, і лише ризик японської інтервенції запобіг черговому тестуванню бар'єру 160,00.