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АНАЛІТИКА

Золото зростає, оскільки увага зміщується до нової адміністрації Трампа

07:24 30.12.2024 |

Фінанси

 

Ціни на золото зросли в понеділок, в той час як інвестори з нетерпінням чекають прогнозу процентної ставки Федеральної резервної системи США і митної політики новообраного президента Дональда Трампа, які можуть сформувати траєкторію розвитку цього металу в 2025 році.

О 05:18 EET Спотове золото подорожчало на 0,2% до 2626,30 доларів за унцію. Ф'ючерси на американське золото зросли на 0,3% до $2 638,70.

Індекс долара залишається досить стабільним, що допомагає золоту підтримувати свій бічний рух, відзначає Келвін Вонг, старший ринковий аналітик OANDA в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

«Геополітична напруженість була основним фактором висхідного тренду золота в цьому році і, ймовірно, залишиться частиною наративу в 2025 році, особливо з приходом Трампа», - сказав він.

Ринки зараз готуються до серйозних політичних змін, включаючи потенційні мита, дерегуляцію і податкові зміни в 2025 році, коли обраний президент Трамп повернеться до Білого дому в січні.

Цього року злиток подорожчав більш ніж на 27% і 31 жовтня сягнув історичного максимуму в $2 790,15, чому сприяло значне пом'якшення ставок ФРС, в тому числі їх різке зниження у вересні, а також посилення геополітичної невизначеності.

Золото вважається інструментом хеджування від геополітичних потрясінь та інфляції.

Цього року центральний банк США знизив ставки на 100 базисних пунктів, але натякнув на менше зниження у 2025 році. Вищі ставки знижують привабливість неприбуткового активу.

«У дуже короткостроковій перспективі, до початку нового року, ми, швидше за все, побачимо такий млявий бічний рух цін», - сказав Вонг.

Очікується, що до кінця року торговельна активність залишиться спокійною.

Спотове срібло додало 0,1% до $29,40 за унцію, платина зросла на 0,2% до $921,45, а паладій подорожчав на 0,1% до $912,84.
За матеріалами: reuters.com
Ключові теги: золото
 

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