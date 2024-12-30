Волл-стріт закрилась зниженням після розпродажу наприкінці сильного святкового тижня

Святковий настрій на Волл-стріт різко закінчився в п'ятницю, коли всі три основні індекси закрилися з пониженням в результаті широкого розпродажу, який торкнувся навіть акцій технологічних компаній та компаній росту, які рухали ринки вгору протягом більшої частини скороченого торгового тижня.

Падіння завершило п'ятисесійну переможну серію Dow Jones Industrial Average, яка слідувала за 10-сесійним падінням, що стало найгіршим періодом втрат з 1974 року.

Dow впав на 333,59 пункти, або 0,77%, до 42 992,21. S&P 500 втратив 66,75 пунктів, або 1,11%, до 5 970,84 пунктів, а Nasdaq Composite впав на 298,33 пунктів, або 1,49%, до 19 722,03 пунктів.

«Сьогодні відчувається, що на всіх ринках спостерігається значна фіксація прибутку, - сказав Майкл Рейнольдс, віце-президент з інвестиційної стратегії Glenmede.

«Ми вже більше двох років перебуваємо на досить сильному бугаєвому ринку... тому не дивно, що деякі люди фіксують свої прибутки і ребалансують свої портфелі перед новим роком».

Підкреслюючи тему фіксації прибутку, 45 найкращих на сьогоднішній день індексів S&P 500 знизилися в п'ятницю.

Розпродаж зірвав сезонне ралі Санта-Клауса, під час якого акції традиційно зростають протягом останніх п'яти сесій грудня і перших двох січня. З 1969 року S&P 500 піднімався в середньому на 1,3%, згідно з Альманахом біржових трейдерів (Stock Trader's Almanac).

Сесія четверга натякнула на зупинку імпульсу, коли і S&P 500, і Nasdaq зазнали незначних втрат, завершивши багатосесійну переможну ходу.

Зростання дохідності казначейських облігацій США привернуло увагу інвесторів, і на попередній сесії дохідність 10-річних облігацій досягла більш ніж семимісячного максимуму. У п'ятницю дохідність коливалася близько до цієї позначки на рівні 4,63%.

Вважається, що вища дохідність заважає акціям, що зростають, оскільки вона підвищує вартість запозичень для розширення бізнесу. Ці акції, особливо так звані технологічні мегакомпанії «Великої сімки», які були ключовими драйверами ралі ринку у 2024 році, також були охоплені п'ятничним розпродажем.

Другий день поспіль Tesla очолила падіння в цій групі, втративши 5%. Серед інших членів групи Nvidia втратила 2,1%, а Alphabet, Amazon.com і Microsoft - понад 1,5%.

«Ми маємо вищу вартість капіталу, коли ставки зростають таким чином, а вони зросли досить суттєво за останній місяць або близько того, - сказав Рейнольдс з Glenmede.

«Інвестори, можливо, просто переоцінюють бети, які вони роблять, коли вартість капіталу зростає, можливо, дивлячись на деякі оцінки Mag 7 і задаючись питанням, чи можуть вони знайти кращу ціну деінде».

Всі 11 основних секторів S&P впали. У п'ятницю найгірше показали себе три індекси, які були провідними у 2024 році: споживчі товари, інформаційні технології та комунікаційні послуги. Тріо впало від 1,1% до 1,9% за день.

Незважаючи на п'ятничне падіння, всі три індекси зафіксували тижневий приріст. За тиждень S&P 500 виріс на 0,7%, Dow - на 0,36%, а Nasdaq - на 0,75%.

Новинні події допомогли деяким акціям встояти перед розпродажем на ринку.

Акції Amedisys зросли на 4,7%, що стало найкращим одноденним приростом з 1 липня, після того, як провайдер медичних послуг на дому та страховик UnitedHealth продовжили термін завершення угоди про злиття вартістю 3,3 мільярди доларів США.

Lamb Weston подорожчав на 2,6% після того, як інвестор-активіст Jana Partners повідомив, що працює з шостим виконавчим директором, щоб домогтися змін у компанії-виробнику картоплі фрі, що може призвести до заміни більшості членів правління компанії.

Обсяги торгів на цьому скороченому через свята тижні були нижчими за середній показник останніх шести місяців і, ймовірно, залишатимуться пригніченими до 6 січня. Наступною важливою подією для ринків буде грудневий звіт по зайнятості, який вийде 10 січня.