Єна коливається біля 5-місячного мінімуму на тлі обережної позиції Банку Японії

У п'ятницю курс єни до долара впав до п'ятимісячного мінімуму, оскільки яструбині заяви Федеральної резервної системи США контрастували з обережним підходом Банку Японії до подальшого посилення монетарної політики.

Станом на 08:00 EET єна торгувалась на рівні 157,765 за долар, що на 0,1% вище, ніж у четвер, але все ще близько до мінімуму тієї сесії 158,09 за долар, що є найслабшим рівнем єни з 17 липня.

Японська валюта отримала невеликий перепочинок після нового попередження міністра фінансів країни про те, що уряд «стурбований розвитком подій на валютному ринку ... і вживатиме відповідних заходів проти надмірних рухів».

Оприлюднений у п'ятницю підсумок думок, висловлених на грудневому засіданні Банку Японії, показав, що деякі чиновники стають більш впевненими щодо підвищення ставки в найближчому майбутньому, в той час як інші залишаються настороженими на тлі невизначеності щодо тенденції зростання заробітної плати і політики нової адміністрації обраного президента США Дональда Трампа.

Голова Банку Японії Кадзуо Уеда заявив минулого тижня, після того, як центральний банк залишив ставки незмінними, що знадобиться «значний час», щоб повністю оцінити перспективи заробітних плат і зарубіжних економік, зокрема, Сполучених Штатів.

На противагу цьому, голова ФРС Джером Пауелл заявив раніше, що чиновники центрального банку США «будуть обережними щодо подальших скорочень» після очікуваного зниження ставки на чверть відсотка.

Спірне послаблення регулювання, зниження податків, підвищення тарифів і посилення імміграційної політики Трампа розглядаються економістами як такі, що сприяють зростанню, а також як такі, що сприяють інфляції.

Цього місяця долар зросте на 5,5% по відношенню до єни, а за рік - на 11,8%.

«Тенденція до зростання сильна, але є відчуття, що сильний рух долара до слабкої єни, який ми спостерігали до цього часу, переборщив, і є ризик відкату», - написали аналітики Mizuho Масафумі Ямамото і Масайоші Міхара в записці для клієнтів.

«Існує також можливість більш жорстких попереджень про втручання з боку японських чиновників».

Індекс долара США, який вимірює курс валюти по відношенню до єни, євро, фунта стерлінгів і трьох інших основних конкурентів, виріс на 0,08% до 108,16. Протягом усього тижня індекс тримався на позначці 108, оскільки багато трейдерів були у відпустці на Різдво і Новий рік.

За місяць індекс виріс на 2,2%. У 2024 році він зріс на 6,7%.

Курс євро знизився на 0,13% до $1,04085, після зниження на 1,6% в грудні. Фунт стерлінгів знизився на 0,07% до $1,2519 за день, на шляху до падіння на 1,7% за місяць.

Південнокорейська вона впала до нового 16-річного мінімуму в 1 486,7 за долар, оскільки пізніше в цей же день відбудеться голосування за імпічмент президента країни.

Китайський юань завершив тиждень біля 13-місячного мінімуму по відношенню до долара, торгуючись на рівні 7,2988 за долар на біржовому ринку, на порозі рівня 7,3, за яким пильно стежать. Валюта постраждала під загрозою введення додаткових тарифів на китайські товари за часів Трампа.

Провідна криптовалюта біткоїн додала 0,5% до $96 165, трохи просівши цього місяця, але після того, як 17 грудня досягла рекордного максимуму в 108 379,28. Цього року біткоїн зріс приблизно на 126%.