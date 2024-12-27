Ціни на золото стабільні на тлі низької активності наприкінці року. Сильний долар створює тиск

Ціни на золото практично не змінилися на азіатських торгах в п'ятницю на тлі низької активності в кінці року, хоча вони повинні були вирости цього тижня на тлі обережного прогнозу після того, як Федеральна резервна система США зайняла «яструбину позицію».

О 07:20 EET cпот-золото майже не змінилося на рівні 2633,40 доларів за унцію, в той час як ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в лютому, знизилися на 0,2% до 2649,91 доларів за унцію до 00:20 за східноєвропейським часом.

Торгівля золотом, як правило, характеризується низькими обсягами і низькими цінами наприкінці року, оскільки багато інституційних трейдерів і учасників ринку закривають свої книги напередодні сезону відпусток.

Крім того, наприкінці року зазвичай менше виходять економічні дані і приймаються важливі політичні рішення, що зменшує кількість каталізаторів для значних цінових коливань.

За підсумками тижня жовтий метал подорожчав на 0,3% після того, як за попередній тиждень втратив більше 1%. Сильний долар після того, як минулого тижня ФРС змінила свою позицію на яструбину, продовжує чинити тиск на ціни на злитки.

Індекс долара США трохи виріс на азіатських торгах в п'ятницю і коливався біля дворічного максимуму, якого він досяг минулого тижня.

Сильніший долар часто тисне на ціни на золото, оскільки робить жовтий метал дорожчим для покупців, які використовують інші валюти.

Ціни на золото різко впали після того, як на засіданні ФРС було оголошено, що в 2025 році очікується лише два зниження процентної ставки, тоді як раніше очікувалося чотири.

Підвищення процентних ставок тисне на золото, роблячи його більш привабливим порівняно з процентними активами, такими як облігації.

Інші дорогоцінні метали також були стримані в п'ятницю. Ф'ючерси на платину не змінились на рівні 954,50 доларів за унцію, а ф'ючерси на срібло були стабільними на рівні 30,380 доларів за унцію.

Серед промислових металів, ціни на мідь зросли після того, як агентство Reuters повідомило, що провідні мідеплавильні заводи Китаю встановили більш низькі планові показники витрат на переробку в першому кварталі 2025 року в порівнянні з цим кварталом, що відображає постійний дефіцит мідних концентратів.

На зустрічі в Шанхаї представники групи закупівель китайських мідеплавильних заводів погодили нові тарифи на переробку мідного концентрату, встановивши їх на рівні $25 за метричну тонну і 2,5 цента за фунт, що на 28,6% нижче від прогнозу на четвертий квартал, який становив $35 за метричну тонну і 3,5 цента за фунт.

Червоний метал не зміг повною мірою скористатися цією новиною, оскільки на нього тиснув сильний долар.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів зросли на 0,5% до $9 008,50 за тонну, в той час як лютневі ф'ючерси на мідь знизилися на 0,1% до $4 1360 за фунт.