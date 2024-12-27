Акції в Азії зростають на фоні стрибка японського Nikkei та падіння акцій Південної Кореї на тлі політичної кризи

Більшість азіатських акцій виросли в п'ятницю, причому японські акції зросли після того, як індекс інфляції в Токіо виявився сильнішим, ніж очікувалося, в той час як акції Південної Кореї впали на тлі політичних заворушень, що тривають в країні.

Ф'ючерси на американські фондові індекси практично не змінилися на азіатських торгах в п'ятницю після того, як Волл-стріт закрився стримано на тлі низької активності в четвер.

Японський індекс Nikkei 225 в п'ятницю підскочив на 1,5% і був на шляху до зростання майже на 4% за цей тиждень. Індекс TOPIX виріс на 1%.

Інфляція індексу споживчих цін в столиці Японії в грудні зросла більше, ніж очікувалося, через посилення цінового тиску, показали урядові дані в п'ятницю, що зберігає шанси на підвищення процентної ставки Банком Японії в найближчому майбутньому.

Деякі представники Банку Японії вважають, що умови вирівнюються для підвищення ставки в найближчому майбутньому, а один з них прогнозує підвищення ставки «в найближчому майбутньому», згідно з резюме думок, висловлених на грудневому засіданні.

Інші дані, опубліковані в п'ятницю, показали, що промислове виробництво в країні впало в листопаді, але скорочувалося повільніше, ніж очікувалося, в порівнянні з попереднім місяцем на тлі пригніченого зовнішнього попиту.

Японські акції зросли завдяки зростанню акцій Toyota Motor Corp та інших автомобільних компаній на тлі ослаблення ієни.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite виросли в п'ятницю на 0,4% і 0,3% відповідно. Гонконгський індекс Hang Seng виріс на 0,2%.

Згідно з офіційними даними, опублікованими в п'ятницю, зниження промислового прибуту в Китаю в листопаді уповільнилося, що принесло деяке полегшення сектору, що зазнає труднощів, хоча слабкий внутрішній попит продовжує перешкоджати зусиллям по відновленню.

Світовий банк переглянув свій прогноз економічного зростання Китаю на 2024 і 2025 роки в бік підвищення, але попередив, що слабка довіра домогосподарств і бізнесу в поєднанні з проблемами в секторі нерухомості і надалі стримуватимуть зростання в наступному році.

Ринки чекали більшої ясності щодо планів Пекіна щодо заходів стимулювання на наступний рік. Нещодавні повідомлення свідчать про те, що країна збільшить бюджетні витрати для підтримки економічного зростання.

Австралійський S&P/ASX 200 виріс на 0,4%, в той час як індійський ф'ючерс на Nifty 50 був в основному приглушеним.

Сінгапурський Straits Times Index виріс на 0,2%, а малайзійський FTSE KLCI - більш ніж на 1%.