Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Акції в Азії зростають на фоні стрибка японського Nikkei та падіння акцій Південної Кореї на тлі політичної кризи

08:12 27.12.2024 |

Фінанси

 

Більшість азіатських акцій виросли в п'ятницю, причому японські акції зросли після того, як індекс інфляції в Токіо виявився сильнішим, ніж очікувалося, в той час як акції Південної Кореї впали на тлі політичних заворушень, що тривають в країні.

Ф'ючерси на американські фондові індекси практично не змінилися на азіатських торгах в п'ятницю після того, як Волл-стріт закрився стримано на тлі низької активності в четвер.

Японський індекс Nikkei 225 в п'ятницю підскочив на 1,5% і був на шляху до зростання майже на 4% за цей тиждень. Індекс TOPIX виріс на 1%.

Інфляція індексу споживчих цін в столиці Японії в грудні зросла більше, ніж очікувалося, через посилення цінового тиску, показали урядові дані в п'ятницю, що зберігає шанси на підвищення процентної ставки Банком Японії в найближчому майбутньому.

Деякі представники Банку Японії вважають, що умови вирівнюються для підвищення ставки в найближчому майбутньому, а один з них прогнозує підвищення ставки «в найближчому майбутньому», згідно з резюме думок, висловлених на грудневому засіданні.

Інші дані, опубліковані в п'ятницю, показали, що промислове виробництво в країні впало в листопаді, але скорочувалося повільніше, ніж очікувалося, в порівнянні з попереднім місяцем на тлі пригніченого зовнішнього попиту.

Японські акції зросли завдяки зростанню акцій Toyota Motor Corp та інших автомобільних компаній на тлі ослаблення ієни.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite виросли в п'ятницю на 0,4% і 0,3% відповідно. Гонконгський індекс Hang Seng виріс на 0,2%.

Згідно з офіційними даними, опублікованими в п'ятницю, зниження промислового прибуту в Китаю в листопаді уповільнилося, що принесло деяке полегшення сектору, що зазнає труднощів, хоча слабкий внутрішній попит продовжує перешкоджати зусиллям по відновленню.

Світовий банк переглянув свій прогноз економічного зростання Китаю на 2024 і 2025 роки в бік підвищення, але попередив, що слабка довіра домогосподарств і бізнесу в поєднанні з проблемами в секторі нерухомості і надалі стримуватимуть зростання в наступному році.

Ринки чекали більшої ясності щодо планів Пекіна щодо заходів стимулювання на наступний рік. Нещодавні повідомлення свідчать про те, що країна збільшить бюджетні витрати для підтримки економічного зростання.

Австралійський S&P/ASX 200 виріс на 0,4%, в той час як індійський ф'ючерс на Nifty 50 був в основному приглушеним.

Сінгапурський Straits Times Index виріс на 0,2%, а малайзійський FTSE KLCI - більш ніж на 1%.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8447
  0,0176
 0,04
EUR
 1
 43,5122
  0,0037
 0,01

Курс обміну валют на вчора, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5893  0,04 0,09 42,2611  0,07 0,17
EUR 43,4286  0,02 0,03 44,2021  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8300  0,05 0,13 41,8600  0,07 0,17
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес