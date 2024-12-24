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АНАЛІТИКА

Волл-стріт завершує торги з ростом більшості мега-компаній

07:53 24.12.2024 |

Фінанси

 

Основні індекси Волл-стріт завершили понеділок зростанням, причому і Dow Jones Industrial Average, і Nasdaq Composite здобули три перемоги поспіль, чому сприяло зростання багатьох акцій так званої «Великої сімки» у вихідний торговий день.

Оскільки акції мега-компаній мають значний вплив на ринки, їхня динаміка протягом тижня, коли багато інвесторів беруть вихідні, буде ще більш помітною. Обсяги торгів на американських біржах склали 12,76 мільярдів акцій, в порівнянні з 14,89 мільярдів акцій в середньому за попередні 20 торгових днів.

Акції Meta Platforms, Nvidia і Tesla закрилися на 2,3%-3,7% вище, а акції Apple, Amazon.com і материнської компанії Google Alphabet також виявилися в плюсі.

Зростання допомогло Nasdaq Composite та Dow Jones Industrial Average зрости втретє поспіль, а S&P 500 - вдруге за три сесії.

S&P 500 виріс на 43,22 пункти, або на 0,73%, до 5 974,07 пунктів, а Nasdaq Composite - на 192,29 пункти, або на 0,98%, до 19 764,89. Промисловий індекс Доу-Джонса піднявся на 66,69 пунктів, або на 0,16%, до 42 906,95.

Після впевненого зростання після президентських виборів у листопаді, ралі на Волл-стріт цього місяця сповільнилося, особливо після того, як Федеральна резервна система США спрогнозувала лише два зниження ставки на 25 базисних пунктів до 2025 року - порівняно з вересневим прогнозом чотирьох знижень - і підвищила річний прогноз інфляції.

Це включає в себе розпродаж минулої середи, спровокований сигналом ФРС США про уповільнення темпів зниження ставок.

Кріс Заккареллі, головний інвестиційний директор Northlight Asset Management, зазначив, що хоча в останні дні відбулася деяка корекція курсу, оскільки інвестори змінили свої очікування щодо процентних ставок, багато з тих же тенденцій залишаються в силі, в тому числі прихільність до акцій технологічних компаній і компаній, пов'язаних з технологіями.

«Сьогодні ми дійсно бачимо мікрокосмос того, що ми бачили протягом року, і тенденції повернулися на свої місця, незважаючи на те, що ми бачили в останні пару тижнів, коли все трохи відскочило», - сказав Заккареллі.

Окрім зростання основних індексів, вісім з 11 секторів S&P завершили понеділок з підвищенням, на чолі з сектором послуг зв'язку, який піднявся на 1,4%.

Ринки також вступають в історично сильний період для американських акцій. Починаючи з 1969 року, останні п'ять торгових днів року, разом з першими двома наступного року, приносили середній приріст S&P 500 на 1,3% - період, відомий як «Ралі Санта Клауса», згідно з «Альманахом біржового трейдера».

Заккареллі з Northlight сказав, що він вважає, що умови для такого ралі є сприятливими, оскільки цьогорічні звіти, ймовірно, означатимуть, що інвестори утримуватимуть позиції, а не продаватимуть і не фіксуватимуть збитки, які вони можуть використати для цілей оподаткування.

Акції Qualcomm зросли на 3,5% після того, як суд присяжних визнав, що її центральні процесори належним чином ліцензовані за угодою з британською компанією Arm Holdings. Акції Arm, яка пообіцяла домагатися нового судового розгляду, впали на 4%.

Акції Walmart впали на 2% після того, як американська служба нагляду за споживчим кредитуванням звинуватила роздрібного гіганта і компанію з оплати праці Branch Messenger у тому, що вона змусила понад мільйон водіїв доставки використовувати акаунти, які коштували їм понад 10 мільйонів доларів США у вигляді непотрібних платежів.

Акції Eli Lilly зросли на 3,7% після того, як Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США схвалило препарат для схуднення Zepbound від обструктивного апное уві сні. Акції виробників пристроїв для лікування апное уві сні ResMed і Inspire Medical впали на 2,6% і 0,1% відповідно.

Акції Nordstrom знизилися на 1,5% після того, як сім'я засновників мережі універмагів і мексиканський ритейлер El Puerto de Liverpool погодилися зробити компанію приватною.
За матеріалами: investing.com
 

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