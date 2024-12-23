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Ціни на золото зросли після похмурого тижня, оскільки слабка інфляція в США принесла полегшення
07:49 23.12.2024 |
Ціни на золото виросли на азіатських торгах в понеділок після значних втрат минулого тижня, оскільки трохи більш м'які дані по інфляції в США принесли деякий перепочинок, хоча обережність зберігається після яструбиної позиції Федеральної резервної системи.
О 05:15 EET спот-золото подорожчало на 0,2% до 2626,65 доларів за унцію, в той час як ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в лютому, знизилися на 0,1% до 2642,32 доларів за унцію.
Минулого тижня жовтий метал втратив 1% після того, як чиновники ФРС спрогнозували меншу кількість знижень процентної ставки в 2025 році в умовах стійкої інфляції. Цей яструбиний нахил підтримав долар США і створив тиск на ціни на золото.
У середу ціни на золото досягли місячного мінімуму, оскільки ринки знизили очікування щодо кількості знижень ставки ФРС у 2025 році.
За даними CME FedWatch Tool, ринки тепер очікують, що перше зниження ставки в 2025 році відбудеться в червні, і закладають в ціну приблизно два зниження в наступному році.
Вищі процентні ставки чинять тиск на золото, оскільки альтернативна вартість зберігання золота зростає, роблячи його менш привабливим порівняно з процентними активами, такими як облігації.
Дані з США, опубліковані в п'ятницю, показали, що індекс цін PCE - улюблений показник інфляції ФРС - в листопаді зріс на 0,1%, що є повільнішим темпом, ніж у жовтні, коли він зріс на 0,2%. Це призвело до того, що річна інфляція за індексом PCE склала 2,4%, що трохи нижче за оцінку 2,5%.
Однак річний приріст базової інфляції, за винятком волатильних цін на продукти харчування та енергоносії, залишився на рівні 2,8%, що значно вище цільового показника центрального банку в 2%.
Інші дорогоцінні метали зросли в понеділок. Ф'ючерси на платину зросли на 0,8% до $940,15 за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 0,6% до $30,137 за унцію.
Зміна курсу ФРС на «яструбиний» надала долару США нової сили, оскільки більш високі процентні ставки роблять долар більш привабливим завдяки збільшенню прибутковості активів, деномінованих в доларах.
Індекс долара США в понеділок виріс на 0,1% і зупинився біля дворічного максимуму, досягнутого в п'ятницю.
Сильніший долар часто впливає на ціни на золото, оскільки робить метал дорожчим для покупців, які використовують інші валюти.
Серед промислових металів, ціни на мідь зросли в понеділок після падіння більш ніж на 1% минулого тижня, оскільки більш м'які дані по інфляції в США сприяли поліпшенню настроїв.
Червоний метал також опинився під тиском сильного долара після засідання ФРС.
Ринки очікують подробиць про нові заходи стимулювання в Китаї, оскільки нещодавні повідомлення свідчать про те, що Пекін посилить фіскальні стимули в наступному році. Ця країна є найбільшим світовим імпортером міді.
Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів зросли на 0,3% до $8 978,50 за тонну, а одномісячні ф'ючерси на мідь зросли на 0,6 до $4,1227 за фунт.
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