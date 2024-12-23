Долар стабільний після того, як повільна інфляція в США послабила занепокоєння щодо ставок

Долар був стабільним в понеділок після того, як дані по інфляції в США показали лише незначне зростання минулого місяця, що послабило деякі побоювання щодо темпів зниження ставок в США в наступному році, в той час як єна коливалася біля 156 за долар, підвищуючи ймовірність інтервенцій.

Настрої інвесторів також покращилися, коли, на початку суботи, закриття уряду США було відвернуто завдяки прийняттю Конгресом закону про витрати.

У зв'язку зі святковим тижнем обсяги торгів, ймовірно, зменшаться з наближенням кінця року.

Минулого тижня Федеральний резерв шокував ринки, спрогнозувавши помірні темпи зниження ставок, що призвело до зростання прибутковості казначейських облігацій і долара, кинувши тінь на інші економіки, особливо на ринки, що розвиваються.

Опубліковані в п'ятницю дані щодо бажаного показника інфляції ФРС показали помірне щомісячне зростання цін, а показник базової інфляції продемонстрував найнижчий приріст за останні шість місяців.

Тим не менш, річний приріст базової інфляції, за винятком цін на продукти харчування та енергоносії, залишився значно вищим за цільовий показник центрального банку США у 2%.

Трейдери передбачають зниження ставок на 44 базисних пункти в наступному році, що трохи менше, ніж два зниження ставок на 25 б.п., які ФРС прогнозувала минулого тижня. У вересні він прогнозував чотири зниження ставок. Ринкове ціноутворення відсунуло перше пом'якшення у 2025 році на червень.

В результаті індекс долара, який вимірює курс американської валюти по відношенню до шести найбільших конкурентів, в понеділок утримався на рівні 107,78, недалеко від дворічного максимуму в 108,54, досягнутого в п'ятницю.

Євро нудиться на рівні $1,0434, що близько до дворічного мінімуму, досягнутого в листопаді. Падіння за рік склало 5,5%.

«Коли оптимізм зростає, а ринкові мультиплікатори збільшуються, достатньо лише трохи страху, щоб зняти покривало з ринкового ралі», - сказав Брайан Якобсен, головний економіст Annex Wealth Management.

«Цього року відбулася низка невдач, які в ретроспективі виявилися лише вибоїнами на дорозі. Тоді вони здавалися екзистенційними кризами. Можливо, те, що ФРС говорить про два скорочення ставок у 2025 році замість чотирьох, - це ще одна з таких вибоїн».

Зростання долара в поєднанні з бездіяльністю Банку Японії минулого тижня і коментарями губернатора Кадзуо Уеда, який знизив ймовірність підвищення процентної ставки в Японії наступного місяця, призвело до того, що єна вкоренилася біля слабких рівнів, які можуть спонукати владу до інтервенції.

Єна подешевшала до 156,65 за долар, майже до п'ятимісячного мінімуму, якого вона досягла в п'ятницю. Падіння єни викликало усні попередження з боку влади в Токіо, і аналітики очікують, що до кінця року єна ще більше подешевшає.

Цього року, який виявився ще одним турбулентним, єна досягла багаторічних мінімумів наприкінці квітня і знову на початку липня, знизившись до 161,96 за долар і викликавши інтервенції з боку Токіо. Потім у вересні вона досягла 14-місячного максимуму 139,58, але потім втратила ці здобутки, і зараз повернулася до рівня 156.

Валюта перебуває під тиском сильного долара і великого розриву в процентних ставках, який зберігається, незважаючи на зниження ставок ФРС. Цього року вона впала більш ніж на 10% по відношенню до долара і знижується вже четвертий рік поспіль.

«Нестабільність полягає в тому, що ми зараз вступаємо в період меншої ліквідності, тому політики та учасники ринку повинні мати справу з підвищеним ризиком швидких рухів, які можуть підштовхнути єну до рівнів, що призвели до інтервенцій в минулому», - сказав Кайл Родда, старший аналітик фінансових ринків Capital.com.

«Дані по інфляції в США, які вийдуть в п'ятницю, допоможуть японській владі, тому що в основі знецінення єни лежать ризики зростання інфляції і ставок в США».

Що стосується інших валют, то курс фунта стерлінгів майже не змінився і склав $1,25715, в той час як австралійський і новозеландський долари зміцнилися після того, як минулого тижня досягли дворічних мінімумів.

Останній раз австралійський долар коштував $0,6247, в той час як ківі знизився на 0,2% до $0,5645.